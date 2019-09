Álvaro de Marichalar: «Llevo organizando esta expedición diez años, el premio será zarpar» Álvaro de Marichalar, este martes en Málaga ultimando los detalles de su moto acuática 'Numancia'. / Migue Fernández El empresario comenzará el 20 de septiembre una travesía alrededor del mundo desde Sanlúcar de Barrameda en homenaje a Fernando de Magallanes JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ Martes, 17 septiembre 2019, 17:10

El próximo 20 de septiembre se cumplirán 500 años del inicio de la expedición de Magallanes-Elcano. Por este motivo, el empresario Álvaro de Marichalar comenzará una travesía que pretende homenajear a sus compatriotas. Lo tiene todo casi preparado. Este martes se encontraba en la capital malagueña ultimando los detalles de su moto acuática 'Numancia'. «Estamos en la fase final de esta embarcación, que ha sido preparada en Francia y que ayer fue trasladada hasta Málaga para darle la última pintura», explica Marichalar.

«Es un sueño que desde hace 10 años llevo programando a todos los niveles. Ya he hablado con todas las autoridades de los países por los que tengo que pasar, es un asunto complicado que necesita muchos permisos, mucha labor de oficina. El premio es zarpar», confiesa el empresario. Sin duda, se trata de la expedición más ambiciosa que ha realizado hasta la fecha, que estima finalizar en unos 14 ó 16 meses.

Para poder llevar a cabo la aventura, Álvaro de Marichalar se ha preparado físicamente durante dos años. «Pero es más importante aún la preparación mental, debo estar muy convencido de que es posible realizar con éxito la travesía, aunque no será segura, pero habrá que intentarlo», confiesa. Asegura que lo más importante es tener ilusión, motivación y vencer al miedo y a la soledad del mar. No obstante, el empresario contará con ayuda en todo momento. «En el Atlántico no puedo repostar, ahí necesito un barco de apoyo que me dé agua, alimento y combustible», admite Marichalar.

La moto acuática debe estar en perfectas condiciones para navegar durante tanto tiempo. «En Málaga tenéis uno de los mejores talleres de toda España, ya que cuenta con la mejor pintura de barcos del mundo», opina Marichalar. Los dueños del taller se encuentran actualmente pintando toda la parte de abajo. «En la parte de arriba se cumplirán con los requerimientos estéticos pedidos», explica Óscar, el dueño del taller. Además, la fisonomía del vehículo permite que no se enganche con las algas que pudiera encontrarse durante la travesía. Aseguran que es un trabajo de gran calidad y que resistirá el tiempo que sea necesario sin ninguna complicación.

«Con este reto quiero enseñar para que las personas se den cuenta de la precariedad de nuestra tierra y de la necesidad imperiosa de cuidarla», comenta Marichalar. Persigue un objetivo de conservación de los mares y océanos. «Vendrán seis científicos norteamericanos y les daré cada 30 minutos muestras de agua y algas de los sargazos. Con esto estudiarán las consecuencias del plástico que está impidiendo el ecosistema de uno de los mares más importantes del planeta», explica el empresario.

Afronta esta aventura con mucha ilusión y nerviosismo, ansioso por comenzar esta travesía en apenas unos días. «Ya estoy contando los segundos para comenzar la expedición. Los nervios se compensan con la ilusión, y al final la suerte ya está echada», concluyó Álvaro de Marichalar.