Paco de la Torre: «Esta crisis (energética) debe tener su reflexión a nivel nacional, autonómico y local»

Pilar R. Quirós Málaga Martes, 29 de abril 2025, 08:52 Comenta Compartir

El alcalde de Málaga, cuya cuenta municipal del Ayuntamiento de Málaga subía en redes un vídeo del regidor sobre la medianoche desde el Centro Municipal de Emergencias, en el Mayorazgo, donde explicaba cómo ayer estaba en una reunión del comité organizador de Greencities, en Madrid, y había vuelto Málaga por carretera, «porque los trenes no iban funcionar», y que cuando supieron de la caída de la red eléctrica tuvieron que improvisar.

«Lógicamente esta crisis debe tener su reflexión a nivel nacional, autonómico y local para ser lo más sólido posible en el futuro», afirmaba De la Torre, y esperaba que no se volviera a repetir, ya que no había pasado nunca «parece ser». Indicaba que el Ayuntamiento de Málaga colaborará en el análisis, y agradecía, en este momento de incertidumbre, la serenidad a los malagueños de procurar que la movilidad fuese lo más llevadera posible (en el caso de no hubiera hoy semáforos funcionando). Explicaba que se conocía de antemano que iba a haber un perjuicio por la falta de suministro eléctrico con los congelados y que habría que hacer frente a ello. «Movilizaremos desde el Ayuntamiento la acción necesaria, tanto del Gobierno nacional como autonómico para hacer frente a este tema».

Afirmaba que si España y Portugal eran los dos únicos países afectados, era factible que el Gobierno pidiese ayuda a la UE por lo ocurrido, «y también por las empresas afectadas por la pérdida de energía» y que esperaba que no durase más y fuese un tema puntual.

De la Torre ha explicado que se han doblado los turnos de la Policía Local, de tal forma que los de la mañana han seguido por la tarde, y los de por la tarde lo han hecho por la noche, que se han dispuesto de agentes de paisanos algunos puntos de la ciudad por seguridad. Explicaba que ayer lunes había ofrecido a la Subdegación del Gobierno la reserva de combustible de la EMT «mientras que se moviliza por el Gobierno cualquier estrategia que tuvieran a efecto de grupos electrógenos» y daba cuenta de que el Ayuntamiento tiene 35 grupos electrógenos y que funcionaban correctamente.

Agradecía a todos la colaboración, y concretamente a su equipo de gobierno, mientras se pasaba al nivel 3, en el que la actual crisis ya depende del Gobierno, y le ofreció su colaboración al delegado del Gobierno, Javier Salas, y a la delegada de la Junta, Patricia Navarro. También ha dado cuenta el alcalde de que el Ayuntamiento había prestado combustible para grupos electrógenos (sustitutivos de la red eléctrica) en asuntos sanitarios e investigación.