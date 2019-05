Poner a punto los 737 MAX de Boeing llevará entre 100 y 150 horas Un 737 Max en la fábrica de Boeing en Renton, Washington. :: reuters Los reguladores aéreos mundiales se reúnen en Texas para analizar la propuesta de la compañía y revisar el fin de la prohibición de vuelo DAVID SHEPARDSON FORT WORTH (TEXAS). Viernes, 24 mayo 2019, 00:04

Las principales líneas aéreas de EE UU ya han calculado cuánto tiempo necesitarán para poner a punto los 737 MAX de Boeing que tienen en tierra desde el pasado mes de marzo, cuando se prohibió que siguieran volando tras dos accidentes mortales de estos modelos en escasos cinco meses. Según contaron a la agencia Reuters portavoces de American Airlines, United Airlines y Southwest Airlines, cada aparato requerirá entre 100 y 150 horas de preparación antes de emprender el primer vuelo, una vez los reguladores internacionales levanten la prohibición a Boeing.

La estimación es la primera que se realiza sobre el tiempo que llevará volver a la normalidad tras la orden mundial de paralizar la actividad de los MAX debido a los desastres de Etiopía (marzo de 2019) e Indonesia (octubre de 2018), en los que murieron 346 personas por idénticos fallos en el control de los aparatos.

Evaluación independiente

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos se reunió ayer a puerta cerrada con reguladores aéreos de todo el mundo para evaluar la situación de los Boeing 737 MAX y decidir los pasos a dar para ponerlos de nuevo en servicio. Cerca de 60 reguladores aéreos de 33 agencias gubernamentales, entre ellas las de China, Brasil, Australia, Unión Europea, Etiopía, Indonesia y Corea del Sur, participaron en el encuentro que se celebró en una oficina de la FAA en Texas.

El administrador interino de la FAA, Dan Elwell, declinó aventurar en cuánto tiempo aprobará la agencia la vuelta al servicio de los aviones de Boeing y si sería posible reanudar los vuelos para agosto, como se ha sugerido en algunos medios. Sólo adelantó que «si lleva un año encontrar todo lo que necesitamos para que nos dé la confianza de levantar la orden, que así sea».

En cualquier caso, la FAA no permitirá ningún despegue hasta que obtenga los resultados de una Junta de Asesoría Técnica de varias agencias que revisa la corrección del software. Está compuesta por expertos que no participan en ningún aspecto de la certificación del Boeing 737 MAX. El regulador estadounidense sigue interrogando a Boeing sobre la actualización del software propuesta por la compañía y las revisiones de la capacitación a los pilotos, y no ha decidido todavía si solicitar un entrenamiento con simuladores, como piden varios países. Reguladores aéreos internacionales adelantaron que efectuarán también revisiones independientes de los aviones.

Boeing dijo la semana pasada que había completado el desarrollo de la actualización del software en el 737 MAX para evitar que datos erróneos activen un sistema antibloqueo conocido como MCAS, que se encuentra bajo escrutinio tras los dos desastres aéreos. Todavía debe presentar formalmente la actualización para su aprobación y realizar un vuelo de certificación antes de que la FAA pueda actuar.