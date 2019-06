La Policía identifica a un ingeniero de 40 años como el autor de la masacre de Virginia Los dolientes oran por las víctimas del tiroteo durante una vigilia improvisada en un centro comercial en Virginia. :: afp Varios medios locales apuntan que el atacante, que mató a doce personas e hirió de gravedad a otras cuatro, iba a ser despedido DIANA MARTÍNEZ Domingo, 2 junio 2019, 00:50

Nuevos datos salieron ayer a la luz acerca de la terrible masacre que tuvo lugar el viernes en Virginia (EE UU). Un empleado municipal de Virginia Beach de 40 años fue identificado este sábado por las autoridades estadounidenses como el autor del tiroteo que acabó el viernes con la vida de trece personas, incluyendo la suya, en las oficinas de esa ciudad costera del noreste del país. La Policía Local continúa con las labores de investigación para conocer el motivo por el cual DeWayne Craddock disparó indiscriminadamente contra sus compañeros de trabajo, convirtiendo un edificio municipal en una zona de guerra al matar a doce personas y herir gravemente a cuatro.

Once de las víctimas que presuntamente mató Craddock eran sus compañeros del Departamento de Obras Públicas de la ciudad, donde llevaba quince años trabajando; mientras que el otro fallecido era contratista del municipio. El presunto autor de la masacre, que murió después de un intercambio de disparos con la Policía, estaba armado con una pistola semiautomática calibre 45 equipada con un silenciador y cargadores de alta capacidad, y disparó a personas en los tres pisos del edificio, reveló el jefe de la Policía Local, James Cervera.

Hasta ayer se desconocía el móvil del crimen. No obstante, varios medios locales apuntaron que Craddock, ingeniero y gerente de varios proyectos de desarrollo de la ciudad, iba a ser despedido de manera inminente por motivos que no han trascendido. Pero esa versión fue descartada poco después. Otras informaciones de la zona señalaron que el presunto autor del tiroteo tenía un pasado militar, aunque las fuentes oficiales no confirmaron ese detalle.

El gestor municipal de Virginia Beach, Dave Hansen, anunció que todas las víctimas mortales del tiroteo, excepto una, eran trabajadores de la ciudad. Por su parte, el jefe de la Policía Local no quiso hablar sobre el motivo del tiroteo y se negó a decir si Craddock había sido sancionado hace poco o si su registro mostraba problemas laborales, pero sí confirmó que Craddock era aún empleado municipal cuando disparó contra sus compañeros y que utilizó su placa de identificación para ingresar al edificio donde cometió la masacre.

El alcalde de la ciudad, Bobby Dyer, dijo el viernes que se trató «del día más catastrófico de la historia de Virginia Beach». Ante lo sucedido, el presidente Donald Trump publicó en la mañana de ayer en su cuenta de Twitter que habló con el gobernador de Virginia, Ralph Northam, y con el alcalde y el vicealcalde de Virginia Beach para ofrecer condolencias. «El gobierno federal está allí, y lo estará, para lo que necesiten. ¡Dios bendiga a las familias y a todos!», agregó.

Un tiroteo en masa por día

De acuerdo con el grupo de monitoreo Gun Violence Archive, con sede en Washington, la del viernes fue la 150º ocasión este año que sucede un tiroteo masivo en Estados Unidos, definido como un evento en el que cuatro o más personas son heridas o asesinadas por las balas. Esa tasa, como señaló el senador demócrata Chris Murphy en Twitter, equivale a casi un tiroteo en masa por día.

Entre las principales masacres ocurridas en suelo norteamericano se encuentra la que tuvo lugar en octubre de 2017, cuando un hombre de 64 años disparó desde la ventana de su habitación de hotel contra la muchedumbre que acudía a un concierto de música country en Las Vegas. El atacante, que dejó 58 muertos y unos 500 heridos, se suicidó después. La lista también alberga el ataque de un joven con una armadura en un cine en Aurora, Colorado, en julio de 2012, donde arrojó una bomba de gas lacrimógeno y abrió fuego. En este atentado murieron 12 personas y 70 resultaron heridas. El atacante fue condenado a cadena perpetua.

A pesar de la magnitud de la violencia con armas de fuego en todo el país, las leyes de compra y propiedad de armas son poco estrictas y los esfuerzos para abordar el tema desde el ámbito legislativo han quedado estancados a nivel federal.