Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR

La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican

En Alhaurín de la Torre, la carga impositiva supera los 3.600 euros al año para ventas o gimnasios y también implica el pago de 170 por «dos bolsas pequeñas al mes» en establecimientos como ópticas; el Gobierno municipal se abre a revisar y a ajustar esta nueva contribución, aunque recuerdan que se trata la aplicación de un impuesto de ámbito estatal que viene de la UE

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 17 de octubre 2025

Comenta

El pleno de Alhaurín de la Torre comenzó, hace un año, el procedimiento para la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de ... la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos lo que, en la práctica, supone una nueva obligación impositiva para el municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican

La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican