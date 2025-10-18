La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican

El pleno de Alhaurín de la Torre comenzó, hace un año, el procedimiento para la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de ... la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos lo que, en la práctica, supone una nueva obligación impositiva para el municipio.

La tramitación, desde el origen, contó con el rechazo de los concejales del PSOE, Vox y Con Andalucía. De hecho, los socialistas han vuelto a llevar este asunto al pleno y han anunciado una moción para que la Corporación debata sobre la búsqueda de otras soluciones, al considerar la elegida, lesiva para el bolsillo.

El argumento del equipo de Gobierno del PP entonces, igual que ahora, es que se trata de un paso obligado, con el que dar cumplimiento a la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central, en transposición de las directivas de la Unión Europea.

Es decir, la norma tiene que aplicarse en todo el país, tal y como deja claro el concejal delegado de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, que precisa que, para ser rigurosos con el marco legislativo, la Administración local activó los mecanismos necesarios para que el nuevo recibo comenzara a aplicarse el 1 de enero de 2025. Eso no quita que los contribuyentes los hayan comenzado a recibir recientemente, entre finales de agosto y septiembre, debido a los tiempos que maneja el Patronato Provincial de Recaudación, al que Alhaurín de la Torre tiene encomendada esta tarea, al igual que otros municipios malagueños.

913 euros por trimestre

En las notificaciones enviadas por el ente supramunicipal encargado de la contribución, consta que, en Alhaurín de la Torre, se trata del recibo de la tasa de basura industrial. Anteriormente, este no existía, iba ligado al servicio de agua, como indica el concejal de Hacienda.

Fran, que está al frente de un gimnasio en el polígono, explica que, en su caso, la cantidad reclamada por su actividad asciende a 913 euros. «Si fuera una cifra razonable, lo entiendo, pero lo que generamos nosotros es de chiste», lamenta. «Me extraña que haya venido así de golpe, no digo que nos cuiden, pero a los que tenemos negocios nos suelen dejar medio tranquilos aquí... esto es una salvajada», sostiene.

Él y otro centenar de «afectados», como afirma, ya se mueven para tratar de forzar el Gobierno local a que aplique cambios en el recibo. «Vamos a buscar asesoramiento legal y también es posible que lo combinemos con alguna acción en la calle», adelanta.

María Luisa Sánchez Chica, al frente de la popular venta Pedro Vázquez, tampoco se ha librado del nuevo impuesto. En su caso, también 913 euros cada tres meses, lo que es lo mismo, 3.652 al año. «Creo que me han aplicado el máximo de todas las categorías, por el reciclado de papel, de vidrio, de plástico... y en función de los 8.000 metros cuadrados de toda la parcela, no de los que realmente tiene el restaurante», detalla la hostelera, anunciando que, por supuesto, reclamará. «Es muchísimo dinero y se puede notar en el número de trabajadores. No me niego a abonar lo que sea, pero sí es lo correcto», sostiene, convencida de que esta nueva tasa afectará a muchos pequeños y medianos negocios a los que puede abocar, incluso, al cierre.

Ópticas y despachos de abogados

«Tengo una óptica, en un local alquilado, y me ha llegado una tasa de 170 euros por el primer trimestre del año en concepto de reciclaje», explica Mónica Aguilar, que argumenta: «He preguntado a compañeros que tienen negocios similares en otros lugares y soy la única a la que le han dicho que pague por este concepto». En su caso, los residuos que genera caben, ejemplifica, «en una o dos bolsas de 20 litros (de las pequeñas) que tiro al mes».

Cuota 117,5 Un despacho: más de 100 euros al trimestre Una forma elocuente de ver lo que supone la nueva tasa es la tasa aplicada por ejercer la abogacía, en un despacho, que supera los 100 euros al trimestre.

Y es que el malestar ante lo que el propio Partido Popular ha definido como «el tasazo» es notable entre autónomos y pequeños empresarios alhaurinos; en el colectivo cunde el convencimiento de que hay otras fórmulas para aplicar la normativa, menos lesivas para su bolsillo.

Estíbaliz Calderón Peña, que trabaja, junto a su marido, en un establecimiento de estética de 42 metros cuadrados, tiene que hacer frente a 300 euros correspondientes a enero, febrero y marzo. Para calcular sus obligaciones tributarias, precisa, se ha tenido en cuenta que hay dos autónomos en el mismo local; no tiene sentido, razona, al estar dedicados ambos a lo mismo. «Hay que analizar caso por caso para que no ocurran situaciones así», defiende.

Otros casos en los que los trabajadores por cuenta propia han sido gravados, a su juicio, de forma severa con la versión alhaurina del nuevo impuesto estatal lo representan abogados, incluso, profesionales que desarrollan su labor en casa, en la modalidad de teletrabajo, conforme a los testimonios recogidos por este periódico.

Datos incorrectos

Lo ocurrido a Alberto Aguilar es llamativo: «Nos han pasado un recibo por un local en el que ni siquiera comenzamos a trabajar y con el que no tenemos nada que ver desde 2023, ni siquiera llegamos a ocuparlo». «Que haya un impuesto de basura lo puedo entender, pero lo que no se comprende es que se tomen así los datos para calcularlo», apunta, convencido de que, aunque se reconozca que se trata de un error, tardará años en recuperar el dinero. «La respuesta del Patronato ante mi queja es que, en primer lugar, pague, y que, luego, presente la reclamación», lamenta, crítico con los plazos de las administraciones para atender a la ciudadanía.

Sergio Megías, que tiene un gastrobar en la alhaurina avenida Reyes Católicos, resume, «voy con menos mil y pico euros ya». Y es que, por la basura industrial le ha llegado un primer cargo trimestral de 385 euros, «además retroactivo», aclara molesto; no obstante, reconoce que no le extraña ya que, como critica: «Estamos en uno de los pueblos con la fiscalidad más alta, siempre ha sido caro aquí todo; además, sí o sí, a las tasas municipales hay que añadir la cuota de autónomos y otro montón de cosas». «Y encima nos hacen un bando en el que anuncian que nos pueden sancionar hasta con 6.000 euros por no dejar la basura en los contenedores», lamenta, disconforme también con el propio servicio que presta la Administración local ante situaciones como la saturación de los puntos en los que se tienen que depositar los distintos tipos de desechos.

Criterios

El responsable municipal de Hacienda alhaurino, José Manuel de Molina, explica que la nueva tasa aplicada es fruto de un estudio previo en el que se determinó que, puesto que también hay que grabar a autónomos y empresas, se recurriría a los datos de dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y a los metros cuadrados del local asociado al titular. De esta manera, se configuraron 7 grupos de generación de residuos, según la naturaleza del negocio: hay una escala de intensidades que, de forma progresiva, marca la cuantía a abonar, desde la baja a la de mayor impacto, y 8 tramos de superficie ocupada. La combinación de uno y otro valor, determinan la tasa resultante.

En el caso de los inmuebles destinados a viviendas, hay una cuota fija trimestral de 7,75 euros y otra variable (con la misma periodicidad) resultado de multiplicar una tarifa de 0,0002938 al valor catastral del objeto tributario.

Este modelo de cálculo, por ejemplo, permite eximir del pago a los taxistas, que no trabajan en un inmueble, aunque sí declaren por el IAE.

Revisiones y ajustes

Eso sí, el edil reconoce que, a raíz de la primeras liquidaciones de esta tasa, en la que, como pone de manifiesto, Alhaurín de la Torre ha sido «pionero» en su implementación, será preciso realizar revisiones y ajustar, con la idea de lograr que la cuantía sea la adecuada, aunque siempre con la premisa, que es la que marca la Unión Europea, hace hincapié el responsable municipal, de que el gasto real por la prestación del servicio repercuta entre todos los vecinos. Según el informe encargado por el Ayuntamiento, presentado en 2024, como paso previo al cambio en las ordenanzas de la basura, el total del coste por esta prestación asciende a 4.617.941,97 euros al año y los ingresos por este concepto son 2.170.000 euros.

Ante las críticas, de las que, reconoce, el equipo de Gobierno es plenamente consciente, recomienda a todos los contribuyentes que consideren que han pagado de más, que reclamen para que se revisen las cantidades y se proceda, si es preciso, a devolver el excedente, aunque recuerda que, bajo ningún concepto, pueden optar por no abonar la tasa en primera instancia, ya que ello daría lugar a recargos y penalizaciones. También dice el edil que es importante revisar la información fiscal, para evitar que pueda atribuirse conceptos que no sean adecuados o un local mayor del que realmente ocupan.

De Molina, también recuerda que todo no es cobrar tasas y pone en valor que, dentro de los márgenes que tiene como administración municipal, Alhaurín de la Torre aplica deducciones, de hasta el 50% por el servicio de basura, a familias en riesgo de exclusión social y bonificaciones por acudir al punto limpio.

Otros casos

El concejal de Hacienda alhaurino argumenta que, a pesar del malestar de la ciudadanía y que de sea preciso afinar en algunos casos las cantidades, la tasa municipal ha venido para quedarse no solo en su municipio, puesto que tiene que desarrollarse en toda España. Entre los que todavía tienen que hacerlo está la capital, que ha anunciado que la retrasa hasta 2026.

Por citar otros casos, el equipo de Gobierno de Torremolinos, con el objetivo, como defendieron, de que no repercuta «directamente al bolsillo» la entrada en vigor de la Ley 7/2022 del Ejecutivo central, aprobó una modificación de la ordenanza fiscal para ampliar el número de los que pagan por la generación de basura industrial e incluir a los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) para, de este modo, lograr que las arcas municipales ingresen, aproximadamente, un millón más este ejercicio.

En Rincón de la Victoria, tras un cambio en las ordenanzas, que afecta al concepto de la Tasa Anual Media Ponderada correspondiente a las viviendas, estas pasan de 103,24 euros a 162,47. Con respecto a los comercios, de 277,21 a 404,35 euros.

La unidad que más paga actualmente, la Vivienda Unifamiliar Aislada, de 153,70 euros al año sube hasta 216,80 euros. Para los comercios tipo, de 145,22 euros al año se llega 248,76 con la modificación.