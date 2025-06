El testimonio de una admiradora contra Alejandro Sanz: «Mi vínculo personal se convirtió en íntimo y sexual»

Joaquina Dueñas Lunes, 16 de junio 2025, 11:37 Comenta Compartir

Alejandro Sanz vuelve a estar en el centro de la polémica tras el demoledor testimonio de una joven en redes sociales. La mujer, que responde al nombre de Ivet Playà, ha relatado en TikTok su experiencia con el artista, que comenzó a través de las redes sociales y terminó convirtiéndose en un vínculo «íntimo y sexual». Ella tenía 18 años y él 49 cuando el popular músico comenzó a seguirla en redes sociales. Un testimonio que ha querido hacer público «por la niña que fui, pero, sobre todo, por la mujer que soy hoy», y sobre el que ha puntualizado que «se refiere a actitudes y comportamientos moral y humanamente inaceptables» y no a «ninguna conducta delictiva».

Todo comenzó en 2015. «Yo era su fan y él me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos o, incluso, publicara cosas mías en sus redes», ha comenzado su historia, que se tornó de sueño a «terrible pesadilla». «El vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado, cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento. Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía. Yo era una niña».

A los 19 años, Ivet comenzó a trabajar como dependienta para poder seguir a su ídolo de concierto en concierto, diez en mes y medio. «Él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión», le reprocha. A los 22, se mudó de Barcelona a Madrid para trabajar con el propio Alejandro Sanz. «Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla», detalla.

La mujer asegura que sus comunicaciones empezaron a ser espiadas, aunque desconoce la razón: «Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia, porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad». «Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e, incluso, humano», lamenta.

Tras su experiencia con el popular cantante, Ivet considera que Sanz «vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años y creo que se siente que está por encima del bien y del mal. Eso es tremendamente peligroso, porque creo que en el fondo lo está. Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara, y eso es aún más peligroso».

Un relato que finaliza poniéndose a sí misma como prioridad. «Ya no soy esa niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco», afirma para concluir: «¿Y ahora qué? Ahora, la verdad. Ahora, yo».

