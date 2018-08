«La independencia de un torero es más justa que dura» Fortes, en el patio de cuadrillas de La Malagueta instantes antes de iniciar el paseíllo. :: hugo cortés Saúl Jiménez Fortes Matador de toros MARTA JIMÉNEZ Viernes, 10 agosto 2018, 12:38

El l diestro malagueño se anuncia el próximo 17 de agosto en una corrida de Núñez del Cuvillo junto a Juan José Padilla, que se despide de la afición malagueña en su temporada de adiós definitivo a los ruedos, y Alejandro Talavante, un diestro al que admira por su inteligencia «por encima de lo normal» y que con los años ha ido creando un vínculo con el respetable local gracias a grandes triunfos. Saúl Jiménez Fortes viene a su tierra a cumplir el sueño de abrir la puerta grande de Manolo Segura.

-¿Cómo afronta su compromiso en Málaga?

-Muy motivado, porque toreo el viernes de Feria, por volver a una plaza en las que las últimas veces que he actuado, tanto en Feria como en Semana santa, me he sentido muy torero y creo que puedo aportar cosas. Además, tengo un deseo que es abrir la puerta grande de Manolo Segura que nunca la he abierto de matador.

-¿Es muy cara la puerta grande de Málaga?

-Sí. Como en todas las plazas de primera de España. Hay que cuajar una gran faena, meter una gran estocada y eso no siempre se da.

-Se anuncia en su tierra después de apostar por una encerrona el año pasado. ¿Cree que el aficionado ha cambiado su percepción sobre usted?

-Quizás en Málaga y en muchos sitios cambió la percepción desde al año anterior. Hubo una faena clave (se refiere a la del 17 de agosto desde 2016 ante 'Ropavieja' de Torrealta) que es con la que me llevo el Capote de Paseo y abre un nueva percepción sobre el torero que era y que va encaminada a un toreo más artístico. Creo que en la encerrona se vieron varias versiones de mí: más valiente, más artística. Sí creo que se vio la versión de un torero que supo solucionar las cosas con seis toros distintos y mantener el interés durante dos horas. Sin ser una tarde muy rotunda hubo muchos más argumentos que resultados unidos a ella.

-¿Qué ha cambiado en su interior de torero desde el año pasado a aquí?

-Me conozco mejor, tengo muy claro que es lo que quiero. En el cambio de apoderamiento apuesto por un taurino que, más allá de sus conocimientos, apuesta por mí. Creo que realmente la clave soy yo, no hay otro sustento, no hay otro aval. Nacho (de la Serna) no es un apoderado empresario que te pueda facilitar las cosas. Apuesta por mí.

-Habla de Nacho de la Serna. Anunció su unión a finales de año. ¿Qué balance hace?

-Muy positivo. He conocido a una gran persona, a un tremendo aficionado que es un gran estudioso del toreo, del toreo antiguo. Es una persona que además de la dinastía que lleva detrás ha sido capaz de ir sacando a flor de piel lo que yo tenía dentro y seguimos trabajando en eso.

-¿Es muy dura la independencia?

-No. Es más justa que dura.

-¿Por qué es más justa?

-Porque se refleja lo que en proporción ocurre en la plaza. Al final consigues hacer una temporada que no estaba encima de la mesa. Es más fácil hacer contratos con un empresario pero mi intención era torear mejor no hacer contratos y para torear mejor sí necesitaba a Nacho de la Serna. Luego llegaron los contratos así que no me quejo. La intención que yo tenía se está dando

-Su apoderado es periodista, ¿la aconseja además sobre comunicación?

-No. El periodismo es una faceta que desempeñó durante a lo pero ahora mismo la faceta que tiene conmigo poco tiene que ver.

-Días atrás Jesulín de Ubrique, ante su reaparición, declaraba que en su época no había jefes de prensa y que ahora los toreros se aíslan más. ¿Está de acuerdo?

-Yo creo que depende del torero. Siempre ha habido toreros carismáticos y que han hecho por cuidar a su gente de una manera simpática y otros que han intentado cuidar su imagen de otra manera. En estos momentos, hay toreros que sin hablar han logrado estar presentes y otros, a través de las redes sociales están ahí. Son formas de ser distintas

-En su campaña para Málaga dice que «todo merece la pena por el privilegio de una tarde eterna». ¿Es su principal búsqueda como torero?

-EI principal sueño no es esa tarde que se anuncia si no cualquier tarde. Lo bonito de una tarde de toros es que puede pasar cualquier cosa, que ni el creador de esa tarde sabe lo que va a ocurrir y puede ser recordado siempre. Eso sí es una idea romántica que tengo dentro. Quería reflejar en la imagen que uno es torero y también humano. Todos somos humanos así que todos estamos hechos de lo mismo.

-Hace mención a la victoria. ¿Cuál ha sido la más importante?

-La vida. Me han dado la oportunidad de seguir viviendo, he vivido intensamente y me dedico plenamente a una vocación y a intentar contribuir con el mundo de esta manera, que es sacando lo que tengo dentro y conectado conmigo, aportar ese granito de arena de ser auténtico, sincero, generoso. Esa creo que ha sido mi mayor victoria.

-También habla de miedo y en el ruedo parece que usted no sabe lo que es eso...¿Tiene miedos?

-Muchos. Cuando hablamos de que un hombre es valiente, detrás de esa distinción hay mucho miedo. Al final yo pienso que el valor es una decisión que uno toma porque si uno lo decide puede también mostrarse cobarde, y eso ocurre en cualquier aspecto de la vida. Si un toro hace un extraño y siento miedo, puedo tener el pensamiento de echar un pie atrás así que uno decide si se queda o se va. Tengo miedo a decepcionar, a no estar a la altura, tengo miedo físico porque después de todas las experiencias que he tenido ves que cualquier cosa puede ocurrir y no siempre son buenas.

-¿Qué me dice del cartel con Padilla y Talavante?

-Son dos toreros que admiro mucho con diferentes circunstancias: a Padilla por lo perseverante, por lo fiel a su concepto y por todo lo que ha conseguido superar en su vida. A Talavante lo admiro por su inteligencia natural que está por encima de lo normal y tiene muchísimas inquietudes personales que las resuelve al torear y eso se ve. Es de los toros que más me transmiten cuando hablan. Es un torero distinto. Me hace mucha ilusión torear en Málaga con él.