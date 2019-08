David de Miranda sustituye hoy a Aguado en La Malagueta José María Romero, Luisa Revuelta, Carolina España, Víctor González, Félix Revuelta, Rafael Campano y Antonio Campano, ayer en la plaza. / SUR El torero sevillano confirmó en un comunicado que causa baja por la fuerte voltereta que sufrió el sábado en Gijón MANUEL GARCÍA MÁLAGA Lunes, 19 agosto 2019, 00:30

El torero Pablo Aguado, que estaba previsto que toreara esta tarde en La Malagueta junto a El Juli y José María Manzanares, no lo hará debido a la fuerte voltereta que sufrió el sábado al entrar a matar a su primer toro en la plaza de Gijón, según confirmó el diestro sevillano en un comunicado. Aunque desde el mediodía de ayer se barruntaba esta noticia, no fue hasta el cierre de esta edición cuando la empresa de la plaza, Toros del Mediterráneo, confirmó esta novedad y anunció que le sustituirá el joven onubense David de Miranda, que realizó el paseíllo en el festejo de ayer en el coso del Paseo de Reding.

Con esta baja cambia el cartel de la corrida Picassiana cuya decoración se llevó a cabo durante esta pasada noche con el pintor francés Loren Pallatier 'Loren' al frente y que los aficionados podrán contemplar hoy cuando asistan al festejo.

Por otro lado, también se ha hablado de la posible baja de El Fandi para mañana en Málaga debido a la lesión sufrida en la plaza de toros de Huesca y que fue atendido en la enfermería de una rotura de fibras del gemelo externo de la pierna izquierda, aunque está por confirmar.

En lo referente a la jornada de ayer, en la plaza hubo muy poca entrada de público y fue televisada en directo por Canal Sur Televisión, presentado por Enrique Romero y el maestro Ruiz Miguel. El calor y el bochorno se apoderaron de una tarde en la que el respetable disfrutó de algunos momentos puntuales, sobre todo con López Simón al inicio de la faena con su segundo toro, aunque el desenlace no fue del mismo modo que con el primer burel.

El diestro madrileño comentó a SUR sobre su primer antagonista que «el toro en los primeros tercios salió muy suelto y le faltaba humillar pero cuando me he quedado solo con él con la muleta se ha organizado un poco más y ha tenido más movilidad y he conectado con la gente», dijo.

La corrida fue seguida por los toreros Fortes y Salvador Vega, la diputada Carolina España, el empresario Félix Revuelta y su esposa, los diputados provinciales Víctor González y Francisco Oblaré, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia; el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Javier Peña; el consejero del Málaga C.F., Francisco Martín Aguilar; el director de Publicaciones de SUR, Pedro Luis Gómez; el hermano mayor de la Sentencia, Chema Romero; y el director de Canal Sur, Juan de Dios Mellado.