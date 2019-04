Albert Rivera pide paso

Albert Rivera puede llorar con un ojo, porque aunque no ha conseguido su principal objetivo: desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa es el que mejor parado ha salido en la batalla de las derechas, teniendo en cuenta que Vox se había puesto el listón muy alto con las expectativas generadas en las últimas semanas. Sus 57 diputados no son para tirar cohetes, pero tras la debacle del PP, le dejan vía libre para disputar el liderazgo de la oposición a los populares y para pedir paso a Pablo Casado. Los que pensaban que Ciudadanos era flor de un día y que tenía muchas papeletas para ser el gran damnificado en la guerra de las derechas ya pueden ir buscando otro discurso, porque no sólo se queda, sino que ha conseguido mejorar notablemente sus apoyos en un escenario hostil por la fragmentación de su espectro ideológico. Algo que Rivera resumió cuando por fin compareció al filo de la media noche y dijo, como los niños cuando traen una mala nota: Tengo buenas y malas noticias. Sin embargo, el líder naranja tendrá que explicar que es la tercera vez que se presenta a unas elecciones y sigue sin tocar poder, con un Ciudadanos que tiene más difícil buscar pactos a izquierda y derecha. Eso sí: parece que sus vetos tuvieran una varita mágica para convertir en presidente a aquel con quien el descarta llegar a un entendimiento. Si en 2016 lo hizo con Mariano Rajoy, en estas su veto ha sido para Sánchez. «Os prometo que más pronto que tarde vamos a gobernar España», dijo Rivera anoche a los suyos. Y visto lo visto parece que muy pronto no va a ser si el líder del PSOE hace caso del grito de los congregados en Ferraz: «Con Rivera, no».