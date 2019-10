«Hay un plus de dificultad este año porque bajan dos equipos» Rafa Gálvez, capitán del Benalmádena. / SUR Rafael Gálvez, capitán del Club Bádminton Benalmádena, analiza la situación de la plantilla en el comienzo de temporada CRISTINA PINTO Sábado, 12 octubre 2019, 00:19

El CB Benalmádena busca su primer victoria de la temporada esta tarde, a las 17.00 horas, en Jaén. En esta tercera jornada del 'Top8' de LaLigaSports, y el rival de los malagueños es el Arjonilla, contra el que se espera sumar . El equipo benalmadense es junto al Unicaja y el Rincón Fertilidad uno de los tres clubes de la ciudad que compiten en la élite. Caracterizado por su confianza en la cantera durante todos estos años, este curso ha tenido dos incorporaciones: Javier Sánchez, que proviene del Rinconada sevillano, llega con fuerza a Málaga y promete ser una de las piezas esenciales del equipo. La otra nueva cara es el joven Andrés Martín, cedido por el Bianconero y un jugador especialista en dobles.

Uno de los más veteranos del equipo malagueño, el capitán Rafael Gálvez, opina sobre la plantilla de esta temporada: «Es verdad que nos hacían falta nuevas caras que lleguen fuerte y nos den tranquilidad. Me parece una buena plantilla, pero siempre y cuando no tengamos ninguna baja, porque es corta». Otro de los cambios ha sido la llegada de Lucas Quirós en el lugar de Eduardo Herrero, un técnico de referencia. «Lucas es un hombre de la casa que lleva muchos años en el club, ya el curso pasado estuvo ayudándonos mucho. Todos lo conocemos perfectamente y está haciendo su labor de una manera estupenda», comentó.

La Liga Nacional cada año va subiendo su nivel de profesionales, tal y como asegura Gálvez: «Somos un equipo que podemos aspirar tanto a lo más alto como a lo más bajo. No nos podemos despistar en ningún momento, porque la competición cada vez está más complicada y los equipos se han reforzado mucho. Podemos dar tanto lo mejor como lo peor. Hay un plus de dificultad este año, porque bajan los dos últimos de la tabla, cuando los anteriores años solo bajaba uno». El Benalmádena tiene una ventaja esta temporada sobre los demás equipos, que la clasificación olímpica alterará la presencia de los jugadores que compitan por ella. «Habrá jornadas que falten algunos jugadores y eso tenemos que aprovecharlo, ya que no tenemos ningún jugador este año que esté luchando por esta clasificación».

Los anteriores partidos frente al Recreativo y el San Fernando valenciano no fueron lo buenos que se esperaba. Han influido dos bajas por molestias y de jugadores importantes como Ye Zhaoying, que no se perdió ni un partido el curso pasado, y Alejandro Ramírez, una de las claves del grupo masculino del equipo . «En Huelva podríamos haber aprovechado la oportunidad, aunque ellos llegan como favoritos por ganar el título varias veces. Es cierto que la baja de Ye Zhaoying fue clave en el encuentro. En casa la baja de Alejandro también fue bastante importante. Nos dejó con un individual más flojo», subrayó el capitán del equipo costasoleño, que también confesó que «no se puede achacar todo a las bajas». «Cada uno tiene que sacar sus partidos y hacerlo lo mejor posible», argumentó.

La motivación por la primera victoria sigue viva esta tarde ante el conjunto jiennense. «Tenemos muchas ganas de ganar el primer partido de la temporada, pero sabemos que el Arjonilla es un equipo complicado. Estoy seguro de que este encuentro va a estar muy ajustado. Ellos son como nosotros. Vamos a ir partido a partido, hay pequeños detalles que marcarán la diferencia», confiesa Rafa Gálvez.

A nivel personal, el capitán se muestra «muy motivado» en esta temporada. «Por motivos de trabajo este año puedo dedicarle más tiempo a entrenar. Estoy ansioso por sacar las máximas victorias posibles y hacer una buena temporada. Además este año puede que empiece a competir a nivel individual». Gálvez es, además, todo un ejemplo de jugador de la cantera del Benalmádena. «Este club es mi casa, esto una familia. Mi aprendizaje aquí ha sido genial tanto a nivel deportivo como personal», declaró satisfecho.