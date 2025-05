Conchi Satorre no continuará en el CAB Estepona

Consumado ya el ascenso a Liga Femenina Endesa, el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol trabaja ya en la configuración de su proyecto ... para su debut en la élite. Y, tras anunciar que la primera renovación sería la del guía del equipo, el entrenador malagueño Francis tomé, ahora llega la primera baja confirmada: Conchi Satorre.

La base-escolta almeriense de 25 años no continuará en el combinado esteponero la próxima campaña. No es una ausencia cualquiera, es de la de una de las jugadoras que durante años apostó por este equipo. Lo hizo en dos etapas, cuando el CAB Estepona militaba en Primera Nacional (2018-19) y en su regreso a la entidad cuatro años después, para la temporada 2023-24. En esta, llegó hasta la primera Final Four del equipo en Liga Challenge.

Nunca es sencillo decir adiós y esta vez cuesta de verdad@ConchiSaatorre no formará parte de la plantilla la próxima temporada en #LFEndesa



Gracias por tus dos etapas en el club, por apostar por el CAB cuando era un proyecto en Nacional que soñaba grande.



Gracias, Conchi 🫶 pic.twitter.com/pl6hmK6ze4 — C.A.B. ESTEPONA (@CABESTEPONA) May 27, 2025

Fue una de las tres únicas jugadoras que se mantuvo en la plantilla de la pasada campaña, junto a Noe Masiá y Marina Gea. Una base dinámica, luchadora, con mucha personalidad y muy querida por el público local, que ahora emprenderá un nuevo camino.