RetroPixel 2025, vuelve el mejor evento de Málaga sobre videojuegos clásicos y además es gratis

Enrique Miranda Málaga Miércoles, 2 de abril 2025, 00:25 Comenta Compartir

Más de medio centenar de máquinas clásicas, entre arcades, videoconsolas y ordenadores, dispuestas para jugar; un taller de programación de videojuegos, varias conferencias, torneos de videojuegos, zonas de exposición con material de coleccionismo... ¿Cuánto pagarías por una entrada por un evento así, en plena Málaga capital y sin problemas para aparcar? Pues eso y mucho más es Retropixel, el mejor evento de informática clásica de Málaga y la entrada es totalmente gratis.

Retropixel 2025 abrirá sus puertas este sábado y domingo en el hall de la Facultad de Derecho de la UMA, en Teatinos, en la que será su octava edición, aunque ahora se cumplen diez años de su primer evento (hubo un parón de dos ediciones por la pandemia). Este año, hay tres exposiciones que cobran protagonismo: el 40 aniversario de Master System, la consola de 8 bits de Sega que tuvo gran éxito en Europa, el 25 aniversario de Sony Playstation 2, que sigue siendo la videoconsola más vendida de la historia y un especial conmemorativo a la marca Commodore. «En exposición tendremos algunas cosas que no son fáciles de encontrar. Todo lo que estará en la muestra es nuestro, tenemos muchas cosas de Commodore y también de Master System, que para mucha gente en España fue su primera consola», explica Francisco Javier González, de la Asociación Lúdico Técnica de Aficionados a la Informática Retro (ALTAIR), además de profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación.

Ampliar

Los miembros de esta asociación de aficionados a la informática y los videojuegos ha conseguido a lo largo de los años recopilar auténticos tesoros y objetos de coleccionismo de juegos y máquinas de hace décadas y una vez al año las ponen al servicio de Retropixel para fomentar y dar a conocer los orígenes y la evolución de la informática y el ocio digital. «Al final la muestra es posible gracias a que somos más de 40 voluntarios, entre miembros de la asociación, parejas o hijos que echamos una mano. Estos días son de mucho jaleo, pero ya tenemos ganas de que llegue el fin de semana y abrir las puertas», comenta.

Este año se celebrará el sábado por la tarde un taller intensivo de 'Crea tu videojuego arcade en una tarde' que no necesita de inscripción previa (se recomienda llevar un ordenador portátil) y entre las conferencias destaca la del domingo por la mañana sobre 'La ciencia detrás de los videojuegos', a cargo de Patricia «Anglé» López. El programa completo se puede consultar en la web de Retropixel. Respecto a los torneos, que siempre son muy llamativos para el público, estará el clásico de Scalextric, pero también de juegos de lucha, de conducción o un trivial retro. «Este año los nombres de los juegos de los torneos no los diremos con antelación, para que la gente no pueda venir 'entrenada' de casa», explica González.

Alimentos los más necesitados

Retropixel, además de ser un paraíso para los aficionados a los videojuegos retro, tiene una importante función solidaria. La entrada es gratuita, pero se invita a todos los asistentes a donar alimentos no perecederos, latas de conservas, aceite o productos de higiene personal. La asociación Videojuegos por Alimentos tiene un expositor a la entrada de la muestra el que se reciben los alimentos y que se canjean por 'retropuntos' según el valor de lo donado. Esos 'retropuntos' se pueden canjear por videojuegos, 'merchandising' u accesorios relacionados con la informática. Todos los alimentos recaudados son donados a la ONG Los Ángeles Malagueños de la Noche. El año pasado se donaron 1.460 kilos de alimentos.

Ampliar

Retropixel abre sus puertas este sábado y domingo en la Facultad de Derecho de Teatinos de 11.00 a 20.00 horas. El evento está patrocinado por el Polo de Contenidos Digitales, el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga, la ETSI de Telecomunicación y la empresa de gaming Ozone.