Rielo: «Lo del 'poliamor' y 'follamigos' es transitorio hasta que encuentras a una persona» El 'feliciólogo' Ángel Rielo vuelve con 'El pequeño libro del amor'. :: f. g. El humorista vuelve a las librerías con 'El pequeño libro del amor', en el que aboga por aprender de la experiencia y por una «educación sentimental» en las escuelas FRANCISCO GRIÑÁN MÁLAGA. Domingo, 16 junio 2019, 00:28

Su objetivo era hacer reír a la gente. Con un micrófono en la mano, a Ángel Rielo era difícil pararlo. Sobre todo si lo que escuchaba a su alrededor eran carcajadas. Una espectadora le dijo un día que su verdadera profesión era la de «feliciólogo» y, a partir de entonces, este marbellí trotamundos decidió lanzarse al mundo contagiando su alegría. Tras ofrecer sus recetas sobre la felicidad a todo aquel que quisiera leerlas, el autor vuelve con otro libro de autoayuda, 'El pequeño libro del amor', en el que vuelca sus experiencias y sus reflexiones sobre la necesidad de querer y que nos quieran. Con un estilo sencillo, directo y divertido, defiende que en esto del amor «no vale todo lo que nos han dicho». Desde los clichés de la literatura, el cine y la música, Rielo revisa el exceso de romanticismo hasta llegar a nuestros días, con sus nuevas formas de entender la pareja. Las de un rato y las duraderas. Aunque tiene claro que el hombre y la mujer tienden a la estabilidad: «Lo del 'poliamor' y 'follamigos' es siempre transitorio y dura hasta que encuentras a una persona».

El autor también habla de otras tendencias contemporáneas, como los 'amigovios' que están juntos pero «sin compromiso de más allá», aunque tiene claro que todo este tipo de relaciones tienen poco futuro y «al final lo que queremos es tener una relación estable y compartir con una pareja». Esto no quiere decir que la monogamia sea la única vía, aunque reconoce que «la llevamos dentro». «Si es complicado estar con una persona, figúrate con tres o cuatro en este mundo en el que falta tiempo para uno mismo», reflexiona Ángel Rielo, que tiene una fórmula magistral que vale tanto para la fidelidad como para los amores compartidos: «Lo importante es la sinceridad y lo que pactes con tu pareja y las otras personas».

Rielo, que confiesa que se ha casado dos veces, asegura que también hay que poner amor en las separaciones. Y pone su caso por delante, ya que una vez le salió mal y la otra, bien. «Por hacer daño al otro no vas a sentirte mejor porque lo que te domina es la venganza y el rencor», sostiene el autor del libro, que considera que, como sociedad, «no estamos bien educados en el amor». Por eso aboga por una asignatura que enseñe a manejar esa otra inteligencia que es la de los sentimientos. «En las escuelas deberían enseñar educación emocional antes que la química o las matemáticas ya que saber hacer una raíz cuadrada no me ha servido en mi vida, pero me hubiera venido bien que me enseñaran a superar la pérdida de la pareja o la muerte de un familiar», sostiene.

Una enseñanza a la que tampoco ayuda el retrato de algunos clásicos literarios, el cine romántico o la música popular. «Lo del príncipe azul y las películas de amor romántico pueden llegar a ser dañinas porque eso de dejar de ser tú para ser otra persona es terrorífico», asegura Ángel Rielo, que le daría a leer su libro a Romeo y a Julieta, cuyo presunto amor puro lo ve más bien como «tóxico». «El amor no tiene que ser eterno, también puede ser válido el de un mes o el de cinco días», señala el autor, que rechaza el mensaje de canciones populares que nos acaban imponiendo la imagen colectiva de «sin ti no soy nada» o «si tu me dices ven, lo dejo todo». «En una pareja hay que trabajar el yo y por eso prefiero esa otra letra de La Cabra Mecánica: 'Yo no soy pa ti, soy pa contigo'», concluye.