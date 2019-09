Nerja despide el verano con su Chanquete World Music El público, anoche durante la actuación de Miguel Campello en el escenario del festival. / Eugenio Cabezas Diez mil personas disfrutan del cuarto festival musical, con Macaco, La Mala Rodríguez y El Canijo de Jerez en El Playazo EUGENIO CABEZAS Domingo, 15 septiembre 2019, 00:49

Carmen González y Luna Tabla entraban anoche, al filo de las 21.30 horas en el recinto del festival Chanquete World Music de Nerja, cinco horas y media después de que hubiese arrancado. «Venimos, sobre todo, por Natos y Waor, que actuarán a las doce y media de la madrugada», confesaron estas dos malagueñas de 24 años. Sin embargo, el dúo de rap madrileño no eran los únicos que les atraían del cartel de la cuarta edición del evento, que volvió a poner el broche de oro a la temporada festivalera estival en la provincia. «Nos hemos perdido a Nach, pero nos gusta también mucho La Mala Rodríguez», confesaron.

Preparadas para pasar una noche de diversión, las dos jóvenes se perdieron entre la muchedumbre que a esa hora ya llenaba la enorme explanada, de más de 24.000 metros cuadrados, habilitada por la empresa organizadora, la gaditana Tritón Live Fun S. L., en el extremo más oriental de la playa nerjeña del Playazo. Según el director del festival, Micky Gutiérrez, la afluencia de público rondó las diez mil personas, una cifra muy similar a las de las tres ediciones anteriores. «Estamos muy satisfechos con el festival, tenemos a muchos artistas que quieren actuar aquí. Es un sitio increíble, a la orilla del mar, y por suerte el tiempo nos ha respetado y no ha llovido en todo el día y tampoco se espera que lo haga ya de madrugada», manifestó Gutiérrez a pocos metros del escenario donde actuaba en ese momento Miguel Campello, que repetía por segundo año consecutivo.

«¡Vamos a divertirnos!», animaba el vocalista de El Bicho, con su particular fusión flamenca, con tintes de jazz, flamenco, rumba, rock y hasta hip-hop. Los cordobeses Raúl Fernández y Sandra Gallardo coreaban a pie de escenarios el mismo mensaje. La noche no había hecho más que empezar y aún quedaban los platos fuertes del cartel de este año. La música empezó a sonar a las 16.00 horas con el artista local Arkadios y su personal hip-hop. Le siguieron el malagueño Little Pepe, Kidd Keo y los veteranos Triple X.

Al cierre de esta edición actuaba sobre el escenario la rapera gaditana La Mala Rodríguez. Quedaban aún por intervenir Macaco, que ya estuvo en la primera edición, Natos y Waor, El Canijo de Jerez, Locoplaya, DJ Nano y Les Castizos, que tenían previsto poner el broche de oro a un festival que volvió a contar con un presupuesto superior a los 400.000 euros. «Nuestra intención es mantenerlo con este mismo formato muchos años más, estamos muy satisfechos y agradecidos a las facilidades y a la colaboración del Ayuntamiento de Nerja», dijo Gutiérrez.