'Mierda de artista' y los otros iconos de la nueva colección Centro Pompidou Málaga

La nueva colección semipermanente del Centro Pompidou Málaga no ha decepcionado. Las cerca de 150 obras de casi 80 artistas no solo vuelven a dejar constancia de la amplitud y variedad del catálogo de piezas contemporáneas del Museo Nacional de Arte Moderno parisino, sino que la nueva exposición, que se exhibirá bajo el Cubo del Muelle Uno durante año y medio -hasta el próximo 31 de enero de 2025-, está salpicada de otras maestras, icónicas y emblemáticas que nos invitan no solo a conocer el arte, sino a reflexionar sobre el mundo que nos rodea a través de pinturas, esculturas, vídeo-performances e instalaciones. Estas son las piezas imprescindibles de la nueva colección 'To Open Eyes' ('Abrir los ojos') que, por una vez, a algunos les parecerá una mierda. Y con razón:

Sala1 'Merca d'artist' ('Mierda de artista', 1961), de Piero Manzoni

La obra que promete ser la más fotografiada de la nueva colección es esta controvertida y canalla pieza de Manzoni, referente del arte conceptual que llevó al extremo el cuestionamiento sobre el propio arte. De esta 'obra cumbre' llegó a firmar noventa latas con la etiqueta 'Mierda de artista. Conservada al natural en mayo 1961'. Aunque se ha especulado mucho con su interior -hay teorías de que lo envasado es yeso-, se desconoce si lo que afirmaba su autor es cierto. En 2016 se llegó a subastar una de estas latas desmitificadoras por 275.000 euros, confirmándose paradójicamente como un mito y dando la razón al italiano: en la sociedad de consumo todo puede pasar por arte y venderse.

Sala1 'Pfeil im Garten' ('Flecha en el jardín, 1929), de Paul Klee

Al señalar el centro exacto de la composición con una misteriosa flecha negra, símbolo recurrente en sus pinturas, Paul Klee ofrece un punto de referencia ilusorio en un paisaje florido. Grabado en la frescura de la capa de pintura, este jardín se intercala entre el seto de flores en primer plano y la estrella solar en la parte alta que lo domina todo y que le da al conjunto un tono poético de tonos marrones anaranjados.

Sala2 'Sin título', conocido como 'American Picnic' (1918), de Juliette Roche

Obra de grandes dimensiones, Roche la pintó durante la gran guerra, en Nueva York, plasmando varios homenajes a artistas contemporáneos. Así, las bailarinas esbeltas y desnudas evocan 'La danza' de Matisse, mientras que en primer plano las tres mujeres de distinto color de piel hacen referencia a la diversidad norteamericana y remite a otro clásico, 'El almuerzo sobre la hierba', de Manet. La autora reivindica además la cultura india décadas antes de que la sociedad tomara conciencia de los nativos, mientras que en la parte derecha, la propia artista se autorretrata en compañía de una amiga neoyorquina.

Sala3 'Floorboards Data' (2015), de Alice Anderson

Entre la instalación y la escultura, la pieza de Alice Anderson utiliza los hilos de cobre como una metáfora de la conectividad tecnológica entre las personas, convirtiendo las obras en «maquinas espirituales». Acompañada de un vídeo, la artista creó esta pieza a gran escala en la que recubre siete círculos monumentales con alambre a modo de «danza-performace».

Sala3 'Number 26 A, black and White' ('Número 26 A, negro y blanco', 1948), de Jackson Pollock

A partir de 1947, Jackson Pollock abandonó la figuración por la abstracción expresionista con las técnicas de goteo y vertido, que consistían en proyectar o dejar caer pintura sobre un lienzo suelto colocado a sus pies. «En el suelo, me siento más cómodo, más cerca, más parte de la pintura», sostenía el norteamericano que en este óleo utiliza una pintura industrial lisa y brillante para cubrir uniformemente toda la superficie según el principio de «totalidad». La obra se incluyó en la primera exposición europea del artista, organizada en 1952 por Studio Facchetti en París.

Sala4 'Cape Count' ('Cabo Count', 2018), de Caroline Achaintre

La obra que sirve de reclamo en el cartel de la nueva colección es esta pieza textil de Caroline Achaintre, realizada con lana tuftada que se usa para la fabricación de alfombras. La artista introdujo los hilos de lana en el lienzo utilizando una pistola de aire comprimido y el resultado final recuerda una máscara gigante o la ropa de un fantasma con esos dos agujeros centrales que nos miran y nos recuerdan que esta nueva colección del Centro Pompidou Málaga lleva por título precisamente 'Abre los ojos'.

Sala4 'Ghost Drum Set' ('Batería fantasma', 1972), de Claes Oldenburg

La obra de Claes Oldenburg destaca dentro del arte pop. Sus primeras esculturas blandas surgen en 1962 y en ellas juega con la transformación de la escala y el material creando diversas versiones coloridas de una batería. En esta versión 'fantasma', reproduce en tela este instrumento, que se transforma en un conjunto flexible. A medida que se desvanece toda vibración, la obra se desinfla y adquiere una dimensión tan evanescente como evocadora y fantasmal.

Sala5 'Silla F582', conocida como 'Silla Ribbon' (1966), de Pierre Paulin

Esta icónica silla, a medio camino con la escultura, ha sido imitada desde su creación en 1966 por el artista, diseñador e interiorista francés Pierre Paulin. El autor utilizó materiales novedosos para la época, como la espuma de látex -muy flexible- y el tejido jersey extensible con el fin de crear un asiento especialmente cómodo. Lo creó inspirándose en la forma de una cinta (ribbon) que se dobla y consigue esa forma, de ahí su título popular. Aunque de frente da la sensación que nos sentamos en unos labios carnosos.

Sala6 'Precious Liquids' ('Líquidos preciosos', 1992), de Louis Bourgeois

Este antiguo depósito de agua de un edificio de Nueva York se convierte en una habitación y en lo que parece el escenario de una tragedia. Con mirada feminista, 'Líquidos preciosos' explora la mecánica de los fluidos corporales (sudor, lágrimas, orina) secretados tras una emoción intensa. Las manchas sobre la cama sugieren la maternidad, mientras el abrigo, suspendido de forma fálica, simboliza la autoridad paterna. Grabada en la banda metálica en el exterior está la inscripción: «El arte es garantía de cordura».

Sala6 'Lingering Nous' (2016), de Haegue Yang

Creada para el Centre Pompidou de París, esta instalación monumental desplegada en la sala principal del museo malagueño se compone de persianas venecianas, el material favorito de la artista coreana Haegue Yang. La obra suspende más de un centenar de 'cortinas' rosas y verdes, que dan forma a un laberinto de lamas, bajo una luz fría fluorescente de supermercado. Una obra minimalista, pero a gran escala, que cuestiona las cualidades plásticas y emocionales de los objetos cotidianos.

