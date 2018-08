Michael Jackson, rey y artista La National Portrait Gallery de Londres muestra hasta octubre obras asociadas al el autor de 'Thriller', que cumpliría 60 años ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Domingo, 12 agosto 2018, 00:25

Michael Jackson hubiese cumplido 60 años este mes de agosto y la National Portrait Gallery conmemora su vida con una exposición de obras de 48 artistas que, tras su presentación en Londres hasta el 21 de octubre, irá a París, Bonn y Helsinki en 2019. Coincidirá con el décimo aniversario del fallecimiento del «primer músico negro de fama universal», según el director del museo, Nicholas Cullinan, comisario de la muestra.

Josephine Baker, Nat King Cole, Louis Armstrong, The Platters, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Aretha Franklin, Sarah Vaughan o Ray Charles, Billie Holiday y B. B. King, los astros del 'bebop' -Charlie Parker, John Coltrane o Miles Davis- y precursores del rock & roll blanco como Chuck Berry y Little Richard quedan, con Jimi Hendrix, archivados en la música afroamericana del vinilo, la radio o la televisión en blanco y negro. Es cierto que ninguno ellos provocó emociones tan desbordantes como las que se ven en el vídeo del concierto de Jackson en Bucarest, en 1992. Había caído el telón de acero, nuevas tecnologías conectaban el mundo, Rumanía había derribado la tiranía de Ceaucescu y la libertad era éxtasis o histeria ante el cantante y bailarín de 'Don't Stop Til You Get Enough' o 'Thriller'.

Emprendió la extensa gira tras publicar el disco 'Dangerous', cuya portada, obra del surrealista pop, Mark Ryden, se inspira en 'El jardín de las Delicias' de El Bosco. La mirada de Jackson devuelve la del espectador tras la máscara de un exótico tragaldabas, en cuyas fauces se divisan toboganes de parque de atracciones y maquinarias quizá temibles en blanco y negro.

LAS CLAVESLa exposición reúne trabajos de 48 artistas sobre «el primer músico negro de fama universal» A Kehinde Wiley le pidió que le pintara un retrato como el de 'Felipe II a caballo' de Rubens

En esta exposición de Londres se despliega la pintura ampliada sobre cartón como puerta de acceso a la parte final, donde Lorraine O'Grady cuelga cuatro dípticos de gran formato, impresiones en Fujiflex con diferentes filtros de color en los que asocia poses con ambición biográfica del poeta francés Charles Baudelaire y de Michael Jackson como 'primero y último de los modernistas'.

Citas de Miguel Ángel

Dos obras enmarcan la biografía del Jackson que causó arrebato entre multitudes de todo el planeta y al mismo tiempo es considerado un gran artista. La primera es gloria y muerte. Su retrato copiado del 'Felipe II a caballo' de Rubens, con añadido de flores y lazos alegres y de un angelote negro que mira triste al cielo. El autor, Kehinde Wiley, ha desarrollado una obra, ahora más célebre por su retrato oficial de Barack Obama, en la que encaja rostros, cuerpos o poses de hombres y mujeres de piel negra o marrón en los cánones de la estética de raíz europea y blanca. Michael Jackson quedó fascinado por uno de sus cuadros en el museo de arte contemporáneo de Brooklyn y le pidió un retrato.

Wiley dice que Jackson estaba genuinamente interesado por las artes plásticas y que sus frecuentes citas de Miguel Ángel no eran apariencia. Conocía técnicas y artistas. El músico tuvo dificultades para hablar inicialmente con Wiley, que no cogía el teléfono, y el pintor las tuvo para hablar después con Jackson, que se movía de hotel en hotel, antes de morir con una sobredosis de calmantes. El pintor terminó el retrato -última asociación conocida de Jackson con las artes- y en esta exposición hay una estampa del inicio, una fotografía de la casa con dos habitaciones en la que crecieron los nueve hermanos con sus padres, cerca de la acería, en Gary, Indiana. Junto a la foto, Rodney McMillian imprime la letra del 'Heigh-Ho' de 'Blancanieves y los Siete Enanitos'.

Es una exposición rica en asociaciones. La novelista Zadie Smith escribe en el catálogo sobre su admiración por Michael y cómo sus enredos con el color de su piel y sus facciones le provocaron odio. James Baldwin es citado en un muro: la androginia de Jackson, los 'frikis' y los 'monstruos', atraen y asustan por su desviación del ideal masculino americano. La música de fondo en un ala de la muestra es 'Working Day and Night'. Suena en el vídeo de Susan Smith-Pinelo, que filma los movimientos de una cadena con colgante, que lleva la palabra 'Ghetto' en oro y plata, sobre su piel negra mientras baila el 'beat' del conmemorado.