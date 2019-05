Ken Loach: «La extrema derecha se expande con el miedo» El cineasta de 82 años, con dos palmas de oro a sus espaldas, presenta en Cannes su última cinta, 'Sorry We Missed You' COLPISA / AFP Sábado, 18 mayo 2019, 00:04

Cannes. El británico Ken Loach sigue con su combate contra el ultraliberalismo en 'Sorry We Missed You', el filme que presentó ayer en Cannes y con el que podría convertirse en el primer cineasta de la historia con tres palmas de oro. Tres años después de coronarse en La Croisette con 'Yo, Daniel Blake', Loach cuenta la historia de Ricky y Abby, padres de dos niños, que pese a trabajar infatigablemente no consiguen salir a flote. Ricky, harto de ir de empleo en empleo, decide comprarse una camioneta para ponerse a trabajar de transportista por su cuenta, pero estando vinculado a una agencia. Un nuevo empleo basado en un «contrato de cero horas» que tendrá nefastas repercusiones en su familia.

En una alusión a la «uberización» de la sociedad, en referencia a la externalización de los empleados, el cineasta británico busca mostrar la precariedad laboral actual, donde no es necesario que un «jefe saque el látigo» porque es «el trabajador quien se explota a sí mismo».

Y esta situación de inseguridad laboral hace que la extrema derecha se desarrolle, advierte el director. «Si no solucionamos esto, la extrema derecha va a seguir avanzando, porque la gente estará cada vez más descontenta, más indignada, sin esperanza, tendrá cada vez más miedo», dijo Loach ayer en la rueda de prensa del filme. «La extrema derecha se expande con el miedo».

Con 'Sorry We Missed You', Loach, de 82 años, libra uno de sus trabajos más «potentes», con «poderosas escenas que cortan la respiración», según el crítico David Rooney, de 'The Hollywood Reporter'. Para Lee Marshall, de la revista 'Screen', estamos ante uno de sus mejores filmes.

Loach, junto a su guionista habitual, Paul Laverty, vuelve a situar su historia en Newcastle, en el noreste de Inglaterra, un «microcosmos» con una «tradición de lucha», como ya hizo con su anterior trabajo, 'Yo, Daniel Blake', con el que ganó su segunda Palma de Oro. Gran asiduo de La Croisette, donde ha concurrido en más de una decena de ocasiones, Loach dijo bromeando que le deberían otorgar la «nacionalidad de Cannes». Con su otra Palma de Oro por 'El viento que agita la cebada' en 2006, forma parte del selecto grupo de cineastas que cuentan con dos máximos galardones a sus espaldas, como Haneke o Kusturica.