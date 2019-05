Sergio Sarria: «Los géneros necesitan el costumbrismo para darles verdad» Sergio Sarria se pasa al 'thriller' policiaco en su segunda novela, 'Cuando nadie nos ve'. / The Mediapro Studio El escritor y guionista malagueño presenta este miércoles en Fnac de la capital su segunda novela, 'Cuando nadie nos ve' ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 8 mayo 2019, 00:48

Once años pensando chistes y el teclado tira al monte. Claro que para eso están el oficio, la voluntad y los editores. «Me apetecía cambiar de registro. A veces se me iba a la comedia, por eso era un reto», avanza Sergio Sarria sobre 'Cuando nadie nos ve' (Espasa), su segunda novela, que este miércoles presenta en Fnac Málaga (19.00 horas, entrada libre hasta completar el aforo).

Coordinador de guión del programa de La Sexta 'El Intermedio' durante más de una década, Sarria llevó ese espíritu lúdico y un punto irreverente a su primera novela, 'El hombre que odiaba a Paulo Coelho'. Un tono bien diferente al que ahora firma con este 'thriller' policiaco que bebe de las influencias norteamericanas para pasarlas por el tamiz del acervo cercano; en este caso, de la Semana Santa andaluza. «Los géneros necesitan el costumbrismo para darles verdad», sostiene el escritor malagueño.

Son los mimbres sobre los que se levanta la trama que relata la investigación de la áspera sargento de la Guardia Civil Lucía Gutiérrez tras la aparición del cuerpo Antonio Jiménez, conductor del autobús escolar de Morón de la Frontera, que parece haberse practicado el harakiri. O al menos esa es la primera apariencia, ya que la agente de la Benemérita comenzará una serie de pesquisas que tendrán como telón de fondo la Semana de Pasión de la localidad sevillana.

«Pienso mucho en las series y en el audiovisual norteamericano y me llama la atención que ellos tiran mucho de su iconografía popular y nosotros, no. En este caso, la Semana Santa me ofrecía un contexto llamativo y a la vez, relacionado con la mayoría de los personajes que aparecen en la novela, porque casi todos tienen algo que ocultar, una idea que conecta con esa imagen de los nazarenos con el rostro tapado», brinda Sarria.

«Además -sigue el escritor malagueño-, la Semana Santa me daba un punto de contraste que me parecía muy interesante, porque la novela se desarrolla en Morón y también tiene que ver con la base militar estadounidense y con este choque entre la tradición y la vanguardia que traían los norteamericanos con la música y las costumbres de su país de origen».

De lo local a lo global

Y así, Sarria emplea una fórmula tan repetida como difícil de lograr. «Tengo la impresión de que muchas veces se comete el error de copiar la ficción estadounidense, cuando aquí tenemos elementos súper potentes. Necesitas lo local para ser universal», reivindica el autor, que echa mano de su experiencia como guionista a la hora de articular sus libros.

«Cuando escribo una novela la hago como una serie: trabajo los personajes, la estructura y los giros de trama y cuando lo tengo más o menos claro, me pongo manos a la obra, siempre dejando margen para que la historia también me lleve por donde crea», añade Sarria, cuya primera novela está en el proceso de adaptación a serie de televisión. Así que permanezcan atentos a sus pantallas. Y a su librería más cercana.