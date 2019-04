Lecturas para el Día del Libro Catorce escritores recomiendan sus títulos favoritos, desde novelas hasta libros de poemas o ensayos ALBERTO GÓMEZ Domingo, 21 abril 2019, 00:27

Aún con el eco de la orfandad que deja la muerte de Manuel Alcántara, el sector editorial se prepara para celebrar el Día del Libro, una de las pocas fiestas que se permite la literatura, históricamente en constante lucha por su supervivencia. El desplome de las ventas y la competencia desleal de multinacionales que operan en Internet y tributan fuera de España complican la resistencia de las librerías tradicionales, asfixiadas tras una década nefasta. Pero no todo son malas noticias. La tasa de analfabetismo, que hace un siglo rondaba el cincuenta por ciento, se ha desplomado en los últimos tiempos. Nunca ha habido tantos lectores como ahora, cuando los retos son otros.

La lectura, una de las acciones que nos define como civilización, está cambiando. Leemos a diario, más que nunca. En redes sociales, en las páginas web que visitamos con desigual frecuencia, en periódicos y revistas que casi siempre tenemos a mano, hasta en los cartones de leche o las descripciones de los artículos que planeamos comprar. Estamos rodeados de información escrita, desde la divulgación científica hasta los textos más triviales. La lectura ha pasado de ser un privilegio a un feliz hábito sobre el que planean varias incógnitas. ¿Cómo influyen la inmediatez y la polarización que marcan el contexto actual? ¿Nos hemos convertido en peores lectores? ¿Ha sabido el sector editorial adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Hacen las administraciones lo suficiente para fomentar la lectura?

Mientras parte del sector reivindica la necesidad de recuperar la profundidad y complejidad frente a un mercado cada vez más plegado a los títulos de lectura rápida, dieciséis escritores recomiendan sus novedades y libros favoritos, desde novelas hasta ensayos, desde poemarios hasta proyectos multidisciplinares. El resultado: una colección con más de una treintena de propuestas para (casi) todos los gustos.

Antonio Soler

'La maravillosa vida breve de Óscar Wao', de Junot Díaz.

Reciente Premio Nacional de la Crítica por 'Sur', Soler propone este viaje donde «se mezclan la vitalidad del Caribe y la agilidad y la inmediatez de la literatura norteamericana, con personajes en tres dimensiones». El libro fue distinguido con el Pulitzer de Novela en 2008.

'Grandes éxitos', de Antonio Orejudo

Soler defiende que el libro de Orejudo «está lleno de inteligencia e ironía y juega con los géneros literarios» a través de una serie de relatos «para ahondar y reflexionar sobre el hecho de escribir, sobre el papel de la literatura», dardos disparados «que siempre dan en la diana».

Chantal Maillard

'Nota sobre la supresión general de los partidos políticos', de Simone Weil

La autora de 'Matar a Platón' considera que «en tiempos de decadencia democrática no están de más las utopías». Por eso recomienda este libro de Simone Weil, profesora de Filosofía que denuncia «el carácter dogmático» de los partidos: «Su única finalidad es el poder».

'La conspiración contra la especie humana', de Thomas Ligotti

«Cuando somos incapaces de mirar la realidad de frente, llamamos pesimista o nihilista a quien, al hacerlo, destapa nuestros miedos», reflexiona Maillard, Premio Nacional de Poesía, para quien «ha sido una delicia descubrir, de la mano de este autor de historias de terror, la lista de estos filósofos valientes que, sin estar incluidos en el canon, inspiraron a los que figuran en él».

Juan José Téllez

'Sur', de Antonio Soler

El exdirector del Centro Andaluz de las Letras destaca que 'Sur' es «una obra maestra, algo más que una novela coral, un bloomsday a la malagueña, con más de doscientos personajes, el terral incluido y una riqueza de argumento, estructura y riqueza léxica».

'Silencio administrativo', de Sara Mesa

Téllez califica el libro de Mesa, de quien destaca «su impecable hechura de gran narradora», como «un buen ejemplo de cómo la naturaleza imita al arte y la realidad, en este caso terrible, supera a la ficción». El autor gaditano advierte de que la historia «no cabe en ningún cuadro sinóptico».

Isabel Pérez Montalbán

'Ordesa', de Manuel Vilas

La autora de 'El frío proletario' vaticina que 'Ordesa', de Manuel Vilas, «está destinada a tener valor como documento histórico, no solo de ficción, por el retrato que hace de la España de las últimas décadas». La poeta también recomienda 'Sur', de Antonio Soler.

'Una casa en Bleturge', de Isabel Bono

Pérez Montalbán recomienda esta novela de su paisana, Premio Café Gijón, «por su narrativa fragmentada, que consigue otra dimensión del concepto de incomunicación, a través de ráfagas, momentos y belleza figurativa». El estilo, explica, es «'indie', muy poco practicado en España».

Antonio Jiménez Millán

'Petit Paris', de Justo Navarro

El poeta granadino pone el ojo en esta «magnífica novela» en la que reaparece el protagonista de la narración anterior de Navarro, 'Gran Granada'. Situada en el París ocupado por los nazis, el libro «despliega una trama que aprovecha los recursos del género policíaco».

'Ficciones familiares', de Álvaro Galán Castro

Este libro de poemas obtuvo el Premio Ricardo Molina. Jiménez Millán considera que Galán Castro, una voz poética «llena de matices», alcanza en estos poemas «una madurez expresiva que se traduce en el equilibrio entre la capacidad de generar imágenes y el tono narrativo».

Isabel Bono

'Sebas Yerri [retrato de un suicida]', de Fernando Luis Chivite

«Es una extraordinaria reflexión literaria sobre el suicidio consciente, donde el narrador no juzga ni pretende comprender. Solo expone la vida del amigo fallecido, de una manera clara y hermosísima», detalla Bono sobre esta novela de Fernando Luis Chivite.

'Viajes morrocotudos', de Juan Pérez Zúñiga

Cuando la realidad aplasta, explica Bono sobre este libro, «recurro a él y la vida vuelve a ser amable y divertida». Es la crónica de un viaje protagonizado por el propio Zúñiga y el ilustrador del libro, Joaquín Xaudaró, quienes parten en busca de una extraña especie animal aún por conocer.

José Infante

'Claroscuro', de Pablo García Baena

Infante recomienda este libro póstumo del poeta cordobés, editado por él mismo junto a Rafael Inglada y que contiene «doce magníficos poemas, en realidad doce joyas que resumen la obra de un clásico contemporáneo y que recogen todos los temas de su monumental aportación a la poesía».

'Imperiofobia'

El poeta malagueño considera que este libro de María Elvira Roca resulta «importante para conocer nuestra historia porque deshace falsos tópicos e interesadas invenciones sobre nuestra propia identidad».

Elena Medel

'Amor divino', de Ángela Segovia

A Medel, poeta y editora, le parece que este libro «arrasa con nuestras convicciones: lo que esperas de un libro de poesía, lo que esperas de la poesía misma». El discurso de Segovia, continúa, «nace de la curiosidad y se topa con lo lírico o lo construye en espacios desacostumbrados».

'Una habitación propia', de Virginia Woolf

La poeta cordobesa también recomienda este clásico de Woolf, en este caso traducido por Laura Pujol: «Por desgracia muchas de sus reflexiones continúan hoy vigentes, y por suerte contamos con un libro como este, que nos brinda argumentos y nos siembra, mucho mejor, las dudas»

Alfredo Taján

'Cosas de España', de Gerald Brenan

Taján recomienda este conjunto de ensayos, crónicas y notas literarias, una cuidadísima edición de Carlos Pranger que reúne material inédito en español donde «sale a relucir la incombustible independencia y heterodoxia de Brenan frente a todos los fanatismos».

'Diario de un extranjero en París', de Curzio Malaparte

El escritor y director de la Casa Gerald Brenan propone esta vuelta de Malaparte a París en 1947, cuando recorre «todos los rincones de la ciudad francesa, que unos años antes había sido la capital cultural del mundo y que ahora se hunde en el gris del miedo y la cobardía».

Violeta Niebla

'Te elige', de Miranda July

A Violeta Niebla le interesan los proyectos multidisciplinares. Por eso recomienda este libro «donde entran otras disciplinas en juego, además de la literatura». Con elegancia, July mezcla narrativa, entrevista y fotografía. «Me gustan esos artefactos», reconoce Niebla.

'Vozdevieja', de Elisa Victoria

«La narradora es una niña de nueve años. No hay nada más fresco que eso. Es también un libro muy generacional. Quienes crecieron entre los ochenta y los noventa se teletransportarán a aquella época», explica Niebla sobre esta novela ambientada en el verano de 1992 y editada este año.

Ángelo Néstore

'Armisticio', de Ben Clark

Publicado este año, Clark rescata 'Memoría' y 'La mezcla confusa' en este libro, donde también hay poemas que estaban dispersos en revistas y blogs, como el que imagina a Lorca «con ciento veinte años / y ni una sola bala». «Me está encantando», confiesa Néstore.

'Lo que no tiene nombre', de Piedad Bonnett

Néstore, poeta y organizador del festival Irreconciliables, reunió el año pasado a Piedad Bonnett y Chantal Maillard en una emocionante lectura titulada 'Voces en duelo'. Ahora recomienda 'Lo que no tiene nombre', donde Bonnett vuelca el abismo abierto por el suicidio de su hijo.

Sonia Marpez

'Cual menguando', de Chantal Maillard

Marpez podría recomendar «cualquier otro libro» de Maillard, pero escoge este último, una entrega inclasificable donde la poeta malagueña funde poesía y teatro. «La obra de Chantal es literatura universal, pasarán los años y sobrevivirá a las modas», explica Marpez.

'La llama', de Leonard Cohen

«Tenemos el privilegio de haber coincidido en el tiempo con este astro de la palabra», comparte Marpez sobre el genial músico y autor canadiense, fallecido en 2016 y que dejó una huella indeleble en varias generaciones. Este libro recopila poemas, canciones y notas personales.

Alejandro Simón Partal

'Señor de las Periferias', de Jesús Montiel

«El mayor de los tesoros, la vida, está desenterrado. Y sin embargo, qué pocos son los que lo encuentran». Simón Partal destaca este fragmento de una novela que, explica, «nos invita a reencontrarnos con nuestra propia esencia a partir de la biografía de Robert Walser».

'El otoño de las rosas', de Francisco Brines

«Más que una recomendación de un libro en particular del poeta valenciano, esto es un ruego, un clamor o, directamente, una amenaza (conozco a gente peligrosa): que el Premio Cervantes para Francisco Brines no pase del próximo otoño. Que no pase», advierte el poeta malagueño.

Juan Madrid

'Caballería roja', de Isaac Bábel

El escritor malagueño rescata a este autor ruso, que en 1926 publicó esta serie de relatos cortos a partir de anotaciones recopiladas durante su participación en la guerra entre soviéticos y polacos.

'El caso Morel', de Rubem Fonseca

Madrid considera a Fonseca «mi maestro». Por eso propone adentrarse en su obra a través de esta novela, que narra la historia del pintor y fotógrafo Paul Morel, que aparece en una celda acusado de un delito que el lector, durante el arranque del libro, no conoce.

David Leo García

'Lectura fácil', de Cristina Morales

«Lo recomiendo por ser un libro que, aparte de congregar múltiples y originales ideas sobre las correlaciones de fuerzas que tensan el mundo que nos ha tocado vivir, lo hace con un estilo tan preciso y chispeante que su lectura, pese a la dureza de los hechos que cuenta, es siempre amena e incluso absorbente», explica Leo sobre esta novela.

Álvaro Campos

'Inter-nautas en la red. Poesía emergente en Málaga', de varios autores.

Estas dos antologías de Rafael Inglada, una para autores y otra para autoras, recogen poemas, «en hermosas ediciones cuidadosamente preparadas, de muchos de los nombres más reconocidos de la última lírica malagueña».