Carlos Zamarriego: «Hasta el alcalde de Málaga apuesta por los minipisos, así que lo mejor es reírse con una comedia»

Acaba de ganar el VII Torneo de Dramaturgia Andaluza con 'Amanecer rojo', el pasado martes presentó en Luces sus dos últimas obras teatrales reunidas en ... un libro, 'Inestables/La herencia de los Miller', y este sábado estrena en La Cochera Cabaret su nuevo montaje, 'Para entrar a vivir', que nos habla de la crisis de la vivienda desde el humor. Se acumulan los motivos para entrevistar a Carlos Zamarriego, así que quedamos en la propia sala, antes del último ensayo. Justo enfrente, donde hasta hace poco se veían unas naves y gran bazar chino, ahora se ultiman unos imponentes edificios cuyos últimos pisos de 2 habitaciones se anuncian a 370.000 euros. En los Guindos. Y es que el espectador ya entra en la obra incluso antes de que empiece. «Hasta el alcalde de Málaga apuesta por los minipisos, así que lo mejor es reírse con una comedia. Es lo que nos queda», confiesa el autor, dramaturgo y director.

En el escenario están Raquel Infante, María Agudo y José Vera que no tardan en empezar ese último ensayo que en la primera escena deja claro la desesperación de la búsqueda de la vivienda y el abuso que se ha llegado a normalizar: una pareja de chicas que lleva meses tras un alquiler cree haberlo encontrado, pese a que solo tiene 23 metros cuadrados útiles. Pero la casera se les muere in situ, así que deciden quedarse allí. «La escribí hace dos años, pero el tema no puede estar más de actualidad», constata Zamarriego con la mirada puesta en los minipisos que ha promovido esta semana el propio alcalde de la capital, aunque se lo lleva al humor.

«Pero a la comedia negra muy al estilo anglosajón», avisa el dramaturgo, publicista y periodista, que añade que «más que el chiste me gusta el latigazo que te hace gracia y te divierte, pero también incomoda». Desde luego, el autor madrileño afincado en Málaga desde hace una década sabe de lo que habla ya que conoce en primera persona los efectos de este capitalismo inmobiliario salvaje. «Este tema me atraviesa y lo vivo en propias carnes: Tengo 41 años y no tengo casa, vivo de alquiler», apunta como presentando las credenciales para poner en escena 'Para entrar a vivir'. «Aunque es ya un fenómeno generacional y afecta a tanta gente que hasta los políticos, que han contribuido a crearlo, admiten que es un problema», señala.

«Las obras tienen que reflejar las preocupaciones del patio de butacas y, cuando se hace lo contrario, el teatro entra en crisis porque la gente se aleja» Carlos Zamarriego Autor

La obra lo refleja en las propias protagonistas ya que las dos aspirantes a okupas con cuerpo presente no son ni jóvenes ni con pocos recursos: una es funcionaria C1 y la otra una dermatóloga en los rostros de María Agudo y Raquel Infante, respectivamente, a los que se une el tercero en discordia, José Vera. «Llevamos dos meses de ensayos y me encanta el resultado. Las obras dependen del reparto y ellos lo han hecho todo fácil», asegura Carlos Zamarriego, que también ha colaborado con la cantante Georgina en la banda sonora y Pablo Lomba en la escenografía. Y con todo listo, solo desea que el público se lo pase tan bien como ellos.

Hablar de lo que interesa al público

«A veces teníamos que parar los ensayos para reírnos», cuenta el dramaturgo que hace compatible las cargas de profundidad de la comedia negra con las leyes de la modernidad. «En tiempos de Netflix no te puedes permitir el lujo de aburrir, así que siempre tengo claro que mis obras tiene que interesar y su duración no puede ser más de 70 minutos», señala el autor que se siente plenamente acogido en Málaga, donde ya ha estrenado en el Festival de Teatro y Factoría Echegaray, y ha ganado la última edición del VII Torneo de Dramaturgia Andaluza, que organiza la Diputación de Málaga.

«Estoy orgulloso de que se me trate como un autor andaluz», confiesa Zamarriego que el próximo 14 de junio también estrenará en Mijas 'Al final no voy a cenar', que ha estado dos años en la cartelera del Teatro Lara de Madrid. La historia de un secuestro, pero que en realidad retrata esta sociedad adicta a encontrar una respuesta fácil y rápida que valide lo que pensamos. «Las obras tienen que reflejar las preocupaciones del patio de butacas y, cuando se hace lo contrario, el teatro entra en crisis porque la gente se aleja», asegura el dramaturgo que, en 'La herencia de los Miller' -una de las obras recién publicadas en un libro por la editorial Uvedebe-, también aborda algo tan actual como los «conflictos laborales de mi generación».

«Siempre digo que soy un autor en crisis, porque empecé a escribir teatro por la crisis económica de 2008», cuenta el también periodista y publicista que recurrió a los escenarios para hablar de los problemas de la sociedad actual. De hecho, su nuevo estreno inmobiliario, 'Para entrar a vivir', se inspiró en un titular de periódico que proclamaba que, con el sueldo medio de los jóvenes, éstos tenían que renunciar a comprar un apartamento y, como mucho, podían aspirar a alquilar un minipiso de 23 metros cuadrados. «Han llegado a reducir nuestra existencia a un mínimo insoportable», clama el autor que confiesa que estaría encantado de que Paco de la Torre asistiera a su obra y «viera en primera fila que esta situación es muy real». No obstante, este sábado de estreno será difícil porque la taquilla ya ha colgado el cartel de 'No hay billetes'. «Bueno, puede venir los próximos dos martes -3 y 10 de junio-, pero si le interesa, le hago un hueco hoy», confiesa Zamarriego con sonrisa socarrona.