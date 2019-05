Profesora de día e ilustradora de noche Cristina Peláez, ilustradora y profesora en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Málaga, posa con algunos de sus trabajos. :: Félix palacios Cristina Peláez, docente en la Facultad de Bellas Artes, realiza desde 1997 ilustraciones para libros infantiles CLAUDIA SAN MARTÍN Martes, 7 mayo 2019, 00:15

Cristina Peláez nunca ha dejado su pasión de lado: dedicarse a la ilustración profesionalmente, seguir creando y dibujando hasta que se le agoten las ideas, y cuando esto pasara, buscarlas donde haga falta. Desde pequeña ya se interesó por los dibujos de los libros que había por casa: «mis hermanos eran lectores voraces, y yo me di cuenta porque antes de leer el texto miraba las ilustraciones y me preguntaba '¿cómo lo habrán hecho?'».

Es profesora en el área de dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UMA desde 2008, impartiendo una de las asignaturas que más le motiva e inspira: Ilustración y Cómic, aunque fue a partir de 1997 cuando comenzó a dibujar de forma profesional. Lo que hace especial a esta artista malagueña es, además de su inquietud y sus ganas de seguir creciendo en este mundo, su perseverancia. Madre de cuatro niños, Peláez no dejó en ningún momento de dibujar: «Como ilustradora empecé desde casa, y he mantenido la profesión porque creo que un profesor ha de estar en el mundo laboral fuera de la universidad, trabajando e investigando por su cuenta», comenta.

Entre sus numerosos trabajos realizados, Cristina Peláez ha colaborado con el área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga en algunos ciclos, como 'Cultura o Imagen en tu zona' o 'Julio musical'. Uno de sus últimos proyectos personales y al que le ve futuro, aunque aún no está cuajado, es 'Pepe Lavadora'. Se trata de un relato escrito por su hermana, una imagen inspirada en sus hijos cuando eran pequeños al que quiere dar vida pronto: «es una fantasía realmente. No he llamado todavía a ninguna gran puerta, pero quiero hacerlo», adelanta Peláez.

Su técnica puede parecer sencilla a simple vista, pero esta artista invierte horas y horas en crear algo único y especial que llame la atención y acompañe a la historia haciéndola aún más real. «Antes de tomar cualquier proyecto cojo 'Los tres cerditos' de Roald Dahl para inspirarme y no trabajar el realismo», afirma. «Sólo quiero trabajar la expresividad, no quiero ser demasiado detallista», cualidad que queda patente en muchos de sus dibujos, que llevan como colofón un sutil contorno a lapiz, dándole «expresividad al dibujo» en una línea «sinuosa e imperfecta».

A pesar de llevar tantos años en el mundo de la ilustración, Peláez es consciente de que crecer como artista en este panorama a veces es complicado, aunque no imposible: «Hay muchos alumnos que sueñan con dedicarse a esto, y creo que es importante marcarse una estrategia, con un horario e ir realizando obras y evolucionando, llamando a muchas puertas», comenta, animando a aquellos que quieran hacer de ésta su profesión a ser perserverantes y conscientes para aspirar, como es su caso, a vivir de lo que le inspira.