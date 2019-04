Solidaridad para salvar a perros y gatos en Benalmádena Uno de los comederos instalados en las colonias / Sur El Grupo Animalista de Benalmádena consigue numerosos donativos y salda la deuda de 2.500 euros que tenía con el veterinario para poder continuar con su labor SUR Miércoles, 17 abril 2019, 00:33

Es una labor callada, diaria, en la que ponen todo su empeño. Pero, a veces, no basta solo con eso. El Grupo Animalista de Benalmádena (GAB) estaba de manos atadas, ya que no podía seguir ayudando a los animales que sus miembros encuentran en la calle, principalmente perros y gatos, debido a una deuda que mantenían con el veterinario con el que trabajan. Sin embargo, esta vez han sido ellos los rescatados gracias a la solidaridad de los vecinos.

El abogado de este colectivo, Francisco Javier Lara, explica que para ayudar a los animales enfermos, heridos o para esterilizarlos (algo que hacen siempre antes de devolverlos a las colonias callejeras en las que viven o entregarlos en adopción) deben contar con la ayuda de un veterinario.

Sin embargo, la falta de donativos, que es como se financia esta organización, hizo que el GAB contrajera una deuda de 2.500 euros con el veterinario, que no pudo, debido a esta situación, continuar colaborando con el colectivo, según indica Lara.

Pidieron ayuda y realizaron numerosas campañas, como por ejemplo la venta de unas tazas para poder financiarse, y así han conseguido su objetivo. «La solidaridad de todos y la concienciación de la necesidad de ayudar a estos animales ha hecho mella y se ha logrado saldar en solo una semana esa deuda«, precisa el abogado.

Ahora queda seguir trabajando en una labor gracias a la cual, solo en 2018, lograron dar en adopción a 137 perros y 109 gatos. Asimismo, han implantado numerosos comederos en las colonias que atienden. El desafío sigue abierto, eso sí, agradecidos con la colaboración de los vecinos, sobre la que Lara pide que no cese. Además, critica que no haya una implicación de las administraciones, «que no ayudan».