¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años? La falta de otras especies, el cupo de capturas y la alta demanda han convertido a este molusco en un producto de lujo

El precio provoca que sean pocas las pescaderías con coquinas. En la imagen una en el mercado de San Pedro Alcántara, en Marbella.

José Carlos García Fuengirola Domingo, 5 de octubre 2025, 00:24 Comenta Compartir

Faltan veinte minutos para alcanzar el mediodía y en el puerto de Fuengirola entra el 'Nuevo Rafaela Manuel'. A bordo va Salvador López, 61 años de vida y 47 de pescador. Empezó con su padre y ahora lo hace con su hijo Mario, uno de los apenas tres o cuatro jóvenes que se dedican a las artes pesqueras en este puerto. Los tripulantes del 'Nuevo Rafaela Manuel' vuelven con los esfuerzos del día, pero sus capturas no son fuengiroleñas. Decidieron ir hacia la costa más occidental, pero tampoco son del vecino litoral mijeño. Salvador y Mario vienen de Marbella.

«No hay como antes, pero algo más que aquí», resume. Tres horas quemando tiempo y combustible entre el viaje de ida y de vuelta —a bordo de un barco de 28 cv— para capturar apenas ocho kilos de coquinas. «Con mar buena», el día que más llegan al puerto de Fuengirola son 40 o 60 kilos; antes podían ser 400, cuenta José Manuel Escobedo, de Escobedo Marisco Vivos, la empresa que depura esas coquinas antes de que lleguen a la lonja.

El precio medio de venta en lonja supera este 2025 los 22 euros el kilo; y estos días alcanza los 40 euros

Si merece la pena el esfuerzo como el que han hecho los tripulantes del 'Nuevo Rafaela Manuel' es porque el precio de venta de la coquina en la lonja se sitúa actualmente entre los 38 y 40 euros por kilo. No es un valor fijo; fluctúa a lo largo del año, y la explicación está en el cupo de 25.000 kilos de capturas anuales que tienen establecidos los puertos malagueños. Y no es un límite por puerto, sino por provincia, de modo que lo entre en las lonjas de Estepona o Marbella influye en las de la Caleta de Vélez y Fuengirola, y viceversa.

Para los pescadores malagueños la coquina es un producto que va y viene. Como consecuencia del cupo, los marisqueros nunca saben cuántos meses van a poder capturar coquinas a lo largo del año. Este año pararon en febrero y no volvieron a capturarlas hasta julio, y les faltan ahora mismo algo más de 4.000 kilos para alcanzar el cupo anual de 25.000.

Precio y demanda

De acuerdo con los datos oficiales del Sistema de Información Andaluz de Producción Pesquera (IDAPES), el precio este año se ha situado en 22,85 euros el kilo, el triple de lo que valía en 2018 (11,37 euros), y muy lejos de los 9,65 euros que marcó en 2015.

Lo que mantiene el precio en esos límites es la alta demanda existente. «Un restaurante malagueño no va a engañar a los clientes, va a servir coquinas locales cuesten lo que le cuesten», apunta Escobedo. Y lo pagan aunque la coquina onubense marque en este 2025 un precio medio anual mucho más bajo: 7,43 euros y de 7 euros en estas fechas. Lo que le cuesta en fechas como las de ahora, con un precio de 40 euros el kilo en lonja puede hacer incluso que un restaurante se vendan a coste o incluso con pérdidas, en función del precio que tengan marcado en la carta. «Lo que perdemos lo recuperamos con el vino», cuenta algún hostelero.

«La coquina: es lo que hay»

Da lo mismo con cuantos pescadores hables, todos te lo sueltan como un padrenuestro: «Se ha perdido la peregrina [vieira], la almeja chocha, la concha fina, el bolo... Es lo que hay». El problema es que el 'padrenuestro' es el pan suyo. Así, lo que también eleva el precio de la coquina, que vive a apenas a unos 8 metros de distancia de la costa, es esa tragedia que viven los moluscos conchíferos en las costas malagueñas, con la desaparición de especies y el aumento de la mortalidad natural, como ha alertado el Instituto Español de Oceanografía, que sigue tratando de encontrar las causas, sin descartar que el responsable pueda ser un parásito, tal y como desveló SUR.

De hecho, si el precio de la coquina malagueña fuera el de la onubense a los dos tripulantes del 'Nuevo Rafaela Manuel' no se les habría ocurrido ir hasta Marbella para obtener 56 euros, y esos ocho kilos nunca habrían entrado en la lonja. Aunque eso sí, su trabajo, como el de todos los pescadores malagueños, es manual, a diferencia del de sus compañeros de Huelva, que extraen los moluscos conchíferos utilizando dragas hidráulicas, y esto influye también en su calidad.

Preparación Coquinas depuradas en Escobedo Mariscos Vivos antes de su venta en la lonja de Fuengirola. García Capturas Las coquinas son los moluscos conchíferos que más cerca viven de la costa. García 1 /

Aún así, Salvador celebra haber pasado de capturar lubinas, doradas o salmonetes a marisco. «He sido trasmallero toda la vida, lo dejé porque no había nada; hice una inversión hace tres años y ahora me dedico a esto, menos mal que con la licencia que tenía podía». Y es que tampoco corren buenos tiempos para quienes se dedican al arte del trasmallo. De los dos barcos que hay en el puerto de Fuengirola, uno ha decidido parar y otro sigue, pero lo vende en otro puerto, porque, a diferencia de lo que ocurre con la coquina, la demanda es otra cosa, «y aquí no hay compradores», apunta Escobedo.

Al final y al cabo, en el sector pesquero, como en cualquier otro, lo que manda es la ley de la oferta y la demanda. Adam Smith (1723-1790), padre de la economía clásica, creó la teoría de la mano invisible para describir la capacidad de los mercados para autorregularse, el problema es que en las costas malagueñas parece que hay otro tipo de mano invisible que no tiene esa ordenada habilidad. Y lo está marcando todo. Aunque, de momento, Salvador y Mario seguirán saliendo a faenar aún esperándoles tres horas de viaje.

