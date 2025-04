Compromiso Manilva e IU presentan una moción de censura contra el alcalde del PP

Antonio M. Romero Málaga Jueves, 10 de abril 2025, 16:04 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

Movimiento político en la provincia. Compromiso Manilva y el grupo de Con Andalucía IU han registrado este mediodía en el Ayuntamiento una moción de censura contra el alcalde del PP de la localidad, José Manuel Fernández, que será relevado en el cargo por quien ya fuera regidor de esta localidad de la Costa del Sol entre noviembre de 2016 y junio de 2023, Mario Jiménez.

La moción de censura ha sido suscrita ante notario antes de presentarla en el Ayuntamiento por los cinco concejales de Compromiso Manilva -el partido más votado en las últimas elecciones municipales- y los cuatros que fueron elegidos bajo las siglas de Con Andalucía IU pero que ya no pertenecen a la coalición de izquierdas ya que al inicio del mandato fueron expulsados tras pactar con los populares aunque utilizan el nombre en el grupo al no atenderse la petición de IU de que pasaran a no adscritos. Con ello suman la mayoría absoluta de la corporación (compuesta por 17 escaños) frente a los cuatro del PP, los tres del PSOE y el único representante de Vox.

Con esta paso, las dos formaciones rompen el acuerdo de gobierno que mantenían con el PP y que llevó a este partido en junio de 2023 por primera vez a la Alcaldía de Manilva. IU lo firmó al inicio del mandato para investir, junto a Vox -apoyó la investidura pero no entró en el gobierno local-, al popular José Manuel Fernández como alcalde; en enero de 2025, el regidor integró en su gobierno a cuatro de los cinco ediles de Compromiso -no entró Mario Jiménez- con el objetivo de dar una estabilidad que ha saltado por los aires.

Denuncian la "parálisis" actual

Compromiso Manilva y Con Andalucía IU han justificado la presentación de la moción de censura en la "parálisis" existente, a su juicio, en el Ayuntamiento provocada por el actual alcalde. "Su inacción hace que no salgan adelante proyectos e inversiones", han afirmado en un comunicado.

Las dos formaciones políticas han sostenido que la moción de censura es "un acto totalmente democrático y es importante respetar la democracia cuando nos favorece y cuando no" y han explicado que ambas han dejado de lado sus diferencias para conformar "un gobierno progresista que defienda las políticas públicas de gestión y mejorar nuestro municipio".