Hallan los cadáveres de dos jóvenes en un piso de Mijas tras alertar los vecinos del fuerte olor Un vehículo de la Guardia Civil junto al edificio en el que ocurrieron los hechos. / Sur La investigación queda a expensas de la autopsia, que se realizará este viernes, ya que los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Jueves, 30 mayo 2019, 21:54

La Guardia Civil investiga las muertes de dos jóvenes cuyos cadáveres han sido hallados en avanzado estado de descomposición en un piso de la localidad de Mijas. Según las primeras pesquisas, podrían llevar al menos tres o cuatro días muertos.

El hallazgo se ha producido este jueves a las 13.15 horas en una vivienda de la calle Río Retortillo, en Mijas-costa. Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía Local alarmados por el fuerte olor que desprendía el inmueble. Una patrulla acudió a la zona y comprobó la veracidad del aviso, avisando a su vez al cuartel de la Guardia Civil en la localidad.

Los agentes llamaron reiteradamente a la puerta sin obtener respuesta. Al tratarse de un piso de alquiler, se hicieron gestiones para contactar con el propietario, un ciudadano finlandés que no vive en España y que tiene delegado el arrendamiento en un administrador de fincas que sí dispone de llaves del mismo.

Nada más abrir la puerta, enfrente de la entrada, los agentes hallaron los cadáveres de las víctimas. Se trata de una mujer joven, de 26 años de edad años, y de un hombre algo mayor que ella, en concreto, de 34 años. Ambos serían de origen nórdico, según vecinos.

Inicialmente, todas las hipótesis estaban abiertas sobre las causas de las muertes. De hecho, en un primer momento se pensó, por las manchas de sangre encontradas en el piso, que al menos la mujer había sido asesinada.

Sin embargo, tras el levantamiento de los cadáveres, los investigadores se decantan más por la hipótesis de que las muertes estarían relacionadas con el consumo de droga. En este sentido, no se descarta ni la ingesta de una sustancia adulterada -dada la coincidencia de ambos óbitos- ni tampoco un suicidio pactado.

No obstante, los testimonios de los vecinos abren un nuevo escenario para la investigación. Al principio se pensó que los fallecidos eran pareja; sin embargo, según varios residentes, la chica llevaba un tiempo viviendo en el piso, pero no lo había arrendado con el fallecido, sino con su novio, que tiene una edad similar a la de ella. Este joven no ha sido localizado aún, pero una vecina asegura que el miércoles fue visto entrando al edificio. Dado el estado de descomposición de los cuerpos, las víctimas ya debían de estar muertas cuando él accedió a la vivienda.

Del caso se ha hecho cargo ahora la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita con ayuda de los compañeros del Servicio de Criminalística, encargados de realizar la inspección ocular en el escenario del suceso.

Será la autopsia, que se realizará este viernes en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, la que previsiblemente arrojará algo de luz sobre el suceso.