Rescatadas una mujer y cinco niñas suecas perdidas desde anoche cuando hacían una ruta por el río Chíllar en Nerja Un vehículo de la Guardia Civil, este domingo en el cauce nerjeño / E. CABEZAS Tras distintas batidas, a primera hora de la mañana el Ereim de Guardia Civil, con la ayuda del helicóptero, ha conseguido dar con su paradero EUGENIO CABEZAS Domingo, 5 mayo 2019, 13:54

Llega el buen tiempo y con él regresan las hordas de excursionistas al paraje del río Chíllar. La Guardia Civil ha rescatado a primera hora de este domingo a un grupo de seis mujeres de nacionalidad sueca perdidas en el cauce medio del río nerjeño, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Unos familiares alertaron anoche a la Policía Local de Nerja de la desaparición de una mujer de 34 años y cinco niñas (con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años), que habían salido a realizar una ruta por las inmediaciones del río Chíllar, en el paraje conocido como Los Cahorros. Se puso entonces en marcha un dispositivo de búsqueda con la participación de Guardia Civil y el Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), Bomberos del Consor­cio, Protección Civil de Nerja y el apoyo del centro coordinación de emergencias 112 Málaga.

Más Activan un dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer desaparecida en el entorno del pantano de La Viñuela

Tras distintas batidas practicadas por los operativos a lo largo de toda la noche, a primera hora de la mañana el Ereim de la Guardia Civil, con la ayuda del helicóptero, ha conseguido dar con el paradero de las desaparecidas. Todas se encuentran en perfec­to estado de salud y no ha sido necesaria ningún tipo de actuación sanitaria, según el 112. No obstante, algunas menores presentan magulladuras y arañazos leves. Al parecer, las excursionistas iban sin calzado adecuado para esta ruta senderista, pues llevaban chanclas. La Guardia Civil ha recordado la importancia de no realizar esta excursión sin el calzado adecuado.

Desde hace una década se han multiplicado los rescates en este paraje, con una media de una veintena entre los meses de mayo y septiembre. En julio de 2011 una turista holandesa permaneció 18 días pérdida en el cauce alto, hasta que fue localizada por unos excursionistas y rescatada en helicóptero por el Ereim. Quería llegar a Frigiliana desde Nerja por el río Higuerón pero se extravió.