La rebaja de 35 a 20 peonadas para el subsidio agrario beneficia a 31.500 trabajadores en Málaga El diputado Miguel Ángel Heredia critica en Vélez a VOX por defender la eliminación del Plan de Fomento del Empleo Agrario AGUSTÍN PELÁEZ Lunes, 14 enero 2019, 12:25

Un total de 31.500 trabajadores del campo en la provincia, de los cuales más de 9.000 corresponden a la comarca de la Axarquía, se beneficiará de la rebaja de 35 a 20 peonadas aprobadas por el Gobierno central para permitir que los jornaleros puedan acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, después de las lluvias torrenciales de octubre en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. Así lo ha declarado en Vélez el diputado del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, que ha aclarado que fue una petición del grupo socialista aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura ante la imposibilidad de muchos trabajadores de alcanzar las 35 penadas como consecuencia de la inundación registrada en octubre. La rebaja entró en vigor el 1 de enero.

Según Heredia, la medida demuestra la sensibilidad del Gobierno socialista con los trabajadores del campo, toda vez que a la misma podrán acceder los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social, aunque no residan en las provincias afectadas, siempre que, residiendo en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, acrediten la realización de jornadas agrarias en dichas provincias en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor señalada.

Heredia ha arremido contra VOX, partido que ha dicho «es el que, de momento, decide y manda en Andalucía», por tener entre sus medidas estrellas la eliminación del Plan de Formación del Empleo Agrario (AEPSA), antiguo PER, al considerar que este programa ha beneficiado a los municipios de Andalucía en la realización de numerosas infraestructuras, mejoras de servicios básicos y actuaciones culturales, además de haber permitido que no se haya perdido ningún pueblo en la comunidad, y que ha permitido a la trabajadores del campo poder llegar a final de mes. «Eliminar el PER es letal para Andalucía» y una «auténtica barbaridad», ha declarado Heredia, que ha preguntando a Pablo Casado y Albert Rivera que «cuándo tienen previsto eliminar el PFEA». Al mismo tiempo ha recordado la propuesta de Ciudadanos de eliminar municipios y agruparlos entre sí, preguntando a Rivera cuántos quiere eliminar en la comarca de la Axarquía. «Frente a estas medidas incomprensibles hay buenas medidas puestas en marcha por parte del Gobierno central», ha asegurado.

Además, Heredia ha destacado la subida del salario mínimo más de un 22% hasta los 900 euros que beneficia a 6.500 personas en la Axarquía y ha criticado que tanto el PP como Ciudadanos estén en contra de la subida del salario mínimo; y ha puesto en valor la recuperación del subsidio para mayores de 52 años que beneficia en la provincia a 4.000 personas o el plan de choque por el empleo para los jóvenes propuesto por el Gobierno, «algo a lo que el Gobierno del PP se negó», con 6.200 millones, 22 millones para la provincia de Málaga y 4 millones para la Axarquía.

Por su parte, Antonio Yuste ha valorado la reducción de peonadas por parte del Gobierno central. «El Gobierno socialista demuestra que es sensible con el PFEA no así como viene haciendo el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Un presidente del PP que viene presumiendo de la deuda cero con los bancos pero que debe a los ayuntamientos de la provincia más de 8 millones de euros de este programa agrario. Se lo debe a los malagueños y malagueñas», ha dicho.

Por esta razón, ha criticado, muchos ayuntamientos no han podido empezar las obras del PFEA porque no pueden pagar a los proveedores, razón por la cual los trabajadores del campo tampoco podían reunir las peonadas necesarias para el subsidio agrario. «No es lo mismo la forma de gobernar del PSOE frente a la del PP», ha asegurado. Por último, Yuste ha denunciado que Elías Bendodo ha firmado un acuerdo a nivel andaluz con Vox, un partido de ultraderecha, «que en su programa electoral lleva la eliminación del PFEA».

Finalmente, Antonio Moreno Ferrer ha marcado como prioridad seguir trabajando por mejorar las condiciones de los trabajadores del campo, y ha recordado que en Vélez-Málaga y en la Axarquía son muchas las personas que trabajan en este sector. «La rebaja de peonadas que ha impulsado del Gobierno socialista contribuye, como ha venido haciendo el PFEA, a fijar la población al territorio en zonas rurales, algo que preocupa al PSOE. Esta medida va a significar un importante incremento de personas que no van a tener que abandonar su pueblo», ha dicho.

Además, el alcalde ha denunciado que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga está teniendo dificultades para realizar el pago a proveedores «por la ineficacia del PP y de Bendodo en la Diputación» y ha solicitado al ente provincial «máxima agilidad en estos expedientes y proyectos».