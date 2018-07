Nueve menores afectados por una posible intoxicación alimentaria en un campamento en La Viñuela Imagen de una de las actividades desarrolladas en el campamento Seis de los pequeños fueron trasladados al Hospital Comarcal de la Axarquía, donde fueron atendidos en Urgencias por una gastroenteritis leve, recibiendo el alta al cabo de unas horas EUGENIO CABEZAS Domingo, 22 julio 2018, 15:15

El verano es tiempo de diversión pero las altas temperaturas también pueden ocasionar problemas de salud por el consumo de alimentos en mal estado. Esto es lo que le ha ha ocurrido a un grupo de nueve menores de edad, que han sufrido durante esta pasada madrugada una intoxicación alimentaria en un campamento de verano en la localidad axárquica de La Viñuela.

Según han informado desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 1.20 horas recibieron un aviso de que había varios menores con dolor abdominal y vómitos en el mencionado lugar. Seis de estos nueve menores afectados tuvieron que ser trasladados al Hospital Comarcal de la Axarquía, según los sanitarios, aunque «ninguno está grave» y todos han regresado al campamento de nuevo, han asegurado desde el 112.

En el campamento, organizado en el espacio ecocultural Conviven, localizado en la urbanización Viñas del Lago de dicho municipio, hay unos 70 niños de entre 11 y 14 años, aunque solo se han visto afectado nueve de ellos. Debido a lo sucedido, se ha abierto una investigación para tratar de aclarar las circunstancias de los hechos.

Fuentes del centro sanitario han informado a SUR que los menores presentaban síntomas leves de gastroenteritis, por lo que tras pasar por Urgencias recibieron el alta al cabo de unas horas. No obstante, no pudieron precisar las causas de la intoxicación alimentaria. Por su parte, el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez (PSOE), ha asegurado que no tiene información del suceso, por lo que emplazó a mañana lunes por si las autoridades sanitarias de la Junta le comunican algo. Este periódico ha contactado con un responsable del centro educativo, que ha declinado hacer declaraciones «porque aún no tenemos los resultados de los análisis».