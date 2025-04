Manifestación en contra de la moción de censura en Totalán

Eugenio Cabezas Lunes, 21 de abril 2025, 16:59 Comenta Compartir

El pasado Lunes Santo el PSOE y la concejala independiente Margarita Blanco registraron una moción de censura para arrebatar la Alcaldía de Totalán al PP. La edil, que concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023 encabezando la candidatura de la plataforma vecinal PACTO, tiene previsto votar en el pleno extraordinario a favor del socialista Miguel Ángel Escaño, que ya gobernó entre 2007 y 2023, cuando los populares consiguieron el sillón con su apoyo.

Este pasado domingo alrededor de un centenar de vecinos se manifestaron por las calles de la localidad axárquica, de apenas 800 habitantes, para mostrar su rechazo a la moción de censura y su respaldo al todavía alcalde, el popular Víctor Martín. A la protesta acudieron otros regidores de municipios cercanos como Antonio Muñoz, de Moclinejo. También estuvo el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona.

En sus redes sociales, el dirigente del PP aseguró que «en Totalán, Málaga, se ha echado el pueblo a la calle para apoyar a Víctor Martín, para que frenen la moción de censura presentada por el PSOE». «Su Alcalde ha sabido ganarse a sus vecinos como nadie y como ejemplo este apoyo tan masivo en un municipio de menos de 800 habitantes», escribió.

Por su parte, Martín ha anunciado este lunes que están estudiando llevar al Pacto Nacional Anti Transfuguismo el caso de Totalán, ya que Blanco «es una edil no adscrita, tránsfuga», ha apostillado. El regidor ha considerado «incomprensible e incoherente» el paso dado por la edil independiente tras apenas dos años de legislatura, «que pactó por escrito con nosotros que no habría mociones de censura». «Queremos un bien común y no un bien propio, que es lo que creo que se busca», ha expresado en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía.

«Paralizada»

Por su parte, la concejala independiente, arquitecta de profesión, justificó el pasado Lunes Santo su cambio de criterio «porque después de casi dos años Totalán está paralizada, la gente está desesperada». «Lo único que hacen son fiestas y viajes a Madrid para ir a Fitur a captar turistas en un pueblo en el que no hay nada turístico», argumentó Blanco a SUR tras presentar la moción de censura.

«Es una decisión muy analiza y pensada, el PP lleva meses votando no a todas las propuestas que hago, en estos dos años no se hizo nada de lo que pactamos en junio de 2023», aseguró Blanco, quien reconoció que su relación personal con Escaño, enfermero de profesión, «no es buena». «Pero no creo que mis cosas personales deban interferir en lo profesional», apuntó.

Así, Blanco aseguró que ha acordado con los socialistas ejecutar e impulsar una serie de proyectos pendientes. «No voy a entrar en el gobierno, pero estoy para asesorarles como siempre he estado dispuesta a trabajar por Totalán, no soy política profesional, solo trato de ayudar al pueblo en lo que pueda», ha expresado. A su juicio, «la falta de iniciativa, ejecución y mando no solo está consumiendo el erario público que se despilfarra en fiestas y viajes de los gobernantes, sino que retrasa al pueblo en iniciativas importantes haciendo perder un bien irrecuperable como es el tiempo».

«La presente moción de censura no solo responde al legítimo ejercicio de nuestras funciones como representantes públicos, sino también al sentir generalizado de descontento de la ciudadanía de Totalán. Tras casi dos años de mandato del actual alcalde y su equipo de gobierno, perteneciente al Partido Popular, la realidad municipal refleja una preocupante situación de parálisis institucional, falta de impulso político y deterioro en la gestión pública», manifestaron ambas formaciones en un comunicado.

Por su parte, desde las filas del PSOE han expresado este lunes en otro comunicado que «tan legítima fue su decisión de apoyar a los concejales del Partido Popular en 2023 como lo es hoy su respaldo a esta moción de censura junto al PSOE». «Ambas decisiones están amparadas por la ley y forman parte del normal funcionamiento de la democracia en España. Queremos dejar claro que esta moción de censura no es un ataque personal ni político contra nadie. Sino a favor de una mejor gestión para nuestro pueblo», han argumentado los socialistas.

Para el PSOE de Totalán «el acuerdo firmado ante notario, entre la concejala independiente, Margarita Blanco y todos los concejales del PSOE, se basa en un compromiso claro por el bien del municipio». «Nuestro objetivo es impulsar un gobierno más eficaz, transparente y centrado en las personas, con medidas concretas que aborden el desarrollo económico y urbanístico, la protección del medio ambiente, el refuerzo de los servicios públicos y la garantía de igualdad y participación para todos los vecinos y vecinas de Totalán», han considerado.

«Todas las partes firmantes de este acuerdo nos hemos comprometido a impulsar las diez mociones presentadas por la señora Margarita Blanco durante estos dos años y que fueron rechazadas por el Partido Popular», han argumentado desde el PSOE totaleño.« Son propuestas constructivas, pensadas para mejorar la vida en Totalán, y que ahora contarán con el respaldo del PSOE para su puesta en marcha. Pedimos respeto. Somos un pueblo pequeño, donde más allá de las diferencias políticas, convivimos como vecinos. Esta moción no busca confrontación, sino abrir una nueva etapa basada en la colaboración, la participación y la mejora continua», han añadido.