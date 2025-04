El PSOE presenta una moción de censura para arrebatar la Alcaldía de Totalán al PP junto a una edil independiente

Eugenio Cabezas Lunes, 14 de abril 2025, 10:36 | Actualizado 10:46h. Comenta Compartir

Nueva moción de censura en la provincia cuando está a punto de alcanzarse el ecuador de la legislatura. Totalán, una pequeña localidad del interior de la Axarquía, de apenas 800 habitantes y muy cercana a Rincón de la Victoria, cambiará de Alcalde antes de que finalice el mes de abril. El PSOE recuperará el bastón de mando con Miguel Ángel Escaño, que ya fue regidor entre 2007 y 2023, arrebatándoselo al PP, que gobierna en minoría con Víctor Martín.

Lo hará si prospera la moción de censura que ha registrado este lunes en el Ayuntamiento la concejala independiente Margarita Blanco, que tiene la llave de la gobernabilidad, después de que en las últimas elecciones municipales socialistas y populares empataran a tres ediles, aunque el PSOE fue la lista más votada. Blanco, que concurrió por la plataforma vecinal PACTO, obtuvo un acta de edil.

«La falta de iniciativa está consumiendo el erario público, que se despilfarra en fiestas y viajes de los gobernantes» Margarita Blanco Edil independiente

La concejala independiente, arquitecta de profesión, ha justificado su cambio de criterio «porque después de casi dos años Totalán está paralizada, la gente está desesperada». «Lo único que hacen son fiestas y viajes a Madrid para ir a Fitur a captar turistas en un pueblo en el que no hay nada turístico», ha argumentado Blanco a SUR tras presentar la moción de censura.

«Es una decisión muy analiza y pensada, el PP lleva meses votando no a todas las propuestas que hago, en estos dos años no se hizo nada de lo que pactamos en junio de 2023», ha asegurado Blanco, quien ha reconocido que su relación personal con Escaño, enfermero de profesión, «no es buena». «Pero no creo que mis cosas personales deban interferir en lo profesional», ha apuntado.

«Una decisión muy analizada»

Así, Blanco ha asegurado que ha acordado con los socialistas ejecutar e impulsar una serie de proyectos pendientes. «No voy a entrar en el gobierno, pero estoy para asesorarles como siempre he estado dispuesta a trabajar por Totalán, no soy política profesional, solo trato de ayudar al pueblo en lo que pueda», ha expresado. A su juicio, «la falta de iniciativa, ejecución y mando no solo está consumiendo el erario público que se despilfarra en fiestas y viajes de los gobernantes, sino que retrasa al pueblo en iniciativas importantes haciendo perder un bien irrecuperable como es el tiempo».

«La presente moción de censura no solo responde al legítimo ejercicio de nuestras funciones como representantes públicos, sino también al sentir generalizado de descontento de la ciudadanía de Totalán. Tras casi dos años de mandato del actual alcalde y su equipo de gobierno, perteneciente al Partido Popular, la realidad municipal refleja una preocupante situación de parálisis institucional, falta de impulso político y deterioro en la gestión pública», han manifestado ambas formaciones en un comunicado.

«La moción de censura responde al sentir generalizado de descontento de la ciudadanía de Totalán»

Entre las razones concretas que motivan esta moción de censura, los concejales del PSOE y la concejala independiente han destacado «la pérdida de confianza en la gestión del actual equipo de gobierno, la ineficiencia en la administración de los recursos públicos, la falta de transparencia en la toma de decisiones relevantes para el municipio, la desigualdad en el trato a los vecinos y el incumplimiento de pactos, acuerdos y compromisos adquiridos en el ámbito institucional». «Con esta iniciativa, aspiramos a restablecer un gobierno municipal que actúe con responsabilidad, transparencia y eficacia, comprometido con el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible de Totalán», han subrayado ambos partidos.

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y la concejala independiente «se sustenta en una propuesta programática común, centrada en el impulso al desarrollo económico y urbanístico del municipio, la protección y mejora del medio ambiente y los recursos naturales, el refuerzo de la protección social y de los servicios públicos básicos y la garantía de la igualdad de oportunidades y de la transparencia en la gestión», han asegurado en el mencionado comunicado.

Proyectos

Como parte de este acuerdo, se propone como candidato a la Alcaldía a Miguel Ángel Escaño, "quien cuenta con el consenso de todas las personas firmantes de la moción", y ha manifestado expresamente su "aceptación del cargo". «Asumirá la responsabilidad de liderar un nuevo equipo de gobierno comprometido con el diálogo, la participación ciudadana y el impulso de un programa que refleje las prioridades y aspiraciones de los vecinos y vecinas de Totalán», concluye el escrito presentado por los ediles.

Junto al escrito de la moción de censura, los concejales del PSOE y la concejala independiente han registrado una solicitud de convocatoria de pleno extraordinario para debatir asuntos «urgentes, determinantes y estratégicos» para Totalán. En concreto, se trata de las siguientes diez mociones presentadas por la concejala independiente, Margarita Blanco: relativa a la celebración de plenos de manera telemática; relativa a la realización de los arreglos pertinentes en la intersección del carril de fútbol con la calle Canela Fina, en la denominada 'Curva de la Muerte'; relativa a la puesta en marcha de un centro de día para personas mayores en las instalaciones del actual edificio del auditorio municipal y una relativa a la instalación de un poste para retirar los cables de luz e internet de la fachada del centro de salud.

Por otro lado, proponen la retirada de la carpa de la plaza Antonio Molina y utilizar el espacio público según su propósito original; planificar y ejecutar un simulacro de evacuación en caso de emergencia; realizar un estudio para la accesibilidad universal del pueblo; la reforestación urbana y rural del municipio, así como la plantación de los árboles adquiridos a la Diputación en marzo de 2024; la resolución inmediata de todos los expedientes urbanísticos pendientes desde junio de 2023 y estudiar y preparar un proyecto para la extensión de la avenida Andalucía hasta el lecho del río Totalán y unirlo con la carretera, con el fin de darle al pueblo un segundo acceso y/o salida en caso de emergencia.