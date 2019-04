La Cueva de Nerja, epicentro del Día Mundial del autismo en Málaga 01:34 Descubridores y autoridades, este martes en la Cueva de Nerja, junto a la gran columna central, iluminada de azul. / E. CABEZAS La asociación Autismo Málaga celebra su acto principal en el interior de la cavidad, donde se ha iluminado de azul la gran columna central EUGENIO CABEZAS Martes, 2 abril 2019, 16:58

La Cueva de Nerja ha acogido este martes el acto central en la provincia de la asociación Autismo Málaga con motivo del Día Mundial de este trastorno del neurodesarrollo. Para conmemorar esta jornada, se ha iluminado en azul, el color característico de este día, por primera vez, la gran columna de la gruta axárquica, la más grande del mundo con 32 metros de altura, con una sección máxima de 13 por 7 metros, lo que le valió estar incluida en el libro Guinnes de los Records. El acto institucional ha tenido lugar en la Sala del Ballet, donde han intervenido autoridades y el presidente del colectivo, José Reyes.

El maestro de ceremonias ha sido el pintor antequerano Antonio Montiel, quien colabora activamente con la asociación desde el pasado año, cuando realizó un cuadro con motivo del 25 aniversario de la entidad malagueña. «La vida tiene que ponernos algunos frentes, y cuando conocí esta asociación, me di cuenta de lo ajenos que vivimos a situaciones y causas como ésta, que merecen nuestra atención«, ha expresado el artista, que ha recitado un texto escrito por un niño autista de Reino Unido en el que cuenta su forma de ver el mundo.

«Entré en contacto con Autismo Málaga por casualidad, pero me he sentido muy querido y arropado, agradezco profundamente que me hayan ofrecido presentar este acto, porque cada uno somos un pequeño grano de arena en la tierra, todos queremos una vida mejor para estas personas autistas«, ha expresado Montiel, quien ha estado acompañado por el guitarrista Juan Carlos Fernández, que ha interpretado un tema compuesto por él para esta conmemoración, titulado 'Las estrellas'.

Arriba y a la izquierda, actividades en el colegio público San Miguel de Nerja y a la derecha, en la plaza del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. / E. CABEZAS

Por su parte, José Reyes, presidente de la asociación Autismo Málaga, ha agradecido el ofrecimiento de la Fundación Cueva de Nerja para celebrar el acto en el interior de la cavidad, uno de los monumentos naturales más visitados de todo el país. La alcaldesa y vicepresidenta del organismo, Rosa Arrabal (PSOE), ha mostrado su satisfacción por esta conmemoración y ha ofrecido el apoyo de ambas instituciones a la entidad y a todos los colectivos que trabajan por la integración de las personas con discapacidad. También ha leído un poema sobre el autismo escrito por Leonardo Caracol. El gerente de la Fundación, Chema Domínguez, también ha participado en la lectura del manifiesto con motivo de este día mundial, al igual que la concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de la capital, Eva Sánchez.

Por su parte, en otras muchas localidades de la provincia también se ha celebrado el Día Mundial del Autismo. En Rincón de la Victoria, el alcalde, concejales de la corporación municipal, miembros de la Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de Rincón de la Victoria (AMIRAX), personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias han presenciado las diferentes manifestaciones con las principales reivindicaciones y peticiones del colectivo. También se ha procedido la lectura de un manifiesto institucional «que reafirme el compromiso para el desarrollo de políticas encaminadas a que las personas autistas puedan llevar una vida plena y productiva», ha indicado el regidor.

Posteriormente, los asistentes han participado en la realización de un infinito «humano», símbolo de la campaña de este año. También el Consistorio se ha sumado a las campañas 'I ∞ Autismo. Una dinámica nueva para el autismo' y 'Light It Up Blue' iluminando de azul la fachada Consistorial. El pleno ordinario que se celebra mañana recoge una moción institucional para promover objetivos sobre los cambios positivos en varias áreas de la vida de las personas con TEA. En la jornada de hoy numerosos edificios públicos de la provincia se iluminarán en azul. Así, se hará en la fachada del Consistorio de la ciudad y en la torre de control del aeropuerto.