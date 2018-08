El cuatripartito responde que cumple con la ley en las bolsas de trabajo de Emvipsa E Miércoles, 15 agosto 2018, 17:47

c. El equipo de gobierno cuatripartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito, expulsado de Cs, José Antonio Moreno Ocón) respondió ayer a las acusaciones del PP de «falta de transparencia, enchufismo y nepotismo» en las bolsas de trabajo de la empresa municipal Emvipsa. El concejal del área, David Vílches (GIPMTM), dijo que no van a tolerar que el portavoz del PP, Francisco Delgado, «ponga en duda la labor y el trabajo realizado en la baremación de las mencionadas bolsas por el simple hecho de sacar rédito político».

«Habla de transparencia y vuelve a tirar la piedra y a esconder la mano. De sobra sabe, y si no se lo recuerdo, que la nueva Ley de Protección de Datos impide ofrecer esa información que exige de manera pública. Nuestro procedimiento es exactamente el mismo que el que ustedes siguieron en 2014, mostrando el listado sólo con el DNI de la persona», apuntó al tiempo que dijo que el PP puede acceder a esos datos «de forma confidencial a través de su consejero».