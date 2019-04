Ciudadanos acusa a PSOE y PP de ser «cooperadores necesarios» en el retraso del saneamiento integral en Nerja Guillermo Díaz atiende a los medios este miércoles en Nerja. / E. CABEZAS El diputado de la formación naranja y candidato por Málaga el próximo 28 de abril, Guillermo Díaz, denuncia que ambas formaciones «no plantean soluciones más de allá de tirarse piedras unos a otros» EUGENIO CABEZAS Miércoles, 3 abril 2019, 15:09

El retraso en la terminación de la primera depuradora de Nerja mantiene a la localidad con el dudoso honor de seguir siendo el único gran municipio del litoral malagueño que no depura sus aguas. La situación ha desencadenado la 'operación Vastum', desarrollada por el Seprona de la Guardia Civil, en la que se investiga a 16 cargos y excargos públicos del municipio axárquico y de Coín, donde tampoco cuentan con esta infraestructura, vertiendo directamente al cauce de arroyos que desembocan en el río Guadalhorce.

El diputado provincial de Ciudadanos y candidato número uno de la formación naranja en los comicios del próximo 28 de abril, Guillermo Díaz, ha acusado este miércoles, en una visita a la localidad del Balcón de Europa, a PSOE y PP de ser «cooperadores necesarios» de la situación de retraso que acumula el proyecto de la primera Estación Depuradora de Aguas Residuales de Nerja (EDAR). Las obras comenzaron en enero de 2014, con un plazo de ejecución previsto inicialmente de 30 meses, por lo que tendría que haber entrado en funcionamiento en el verano de 2016. El presupuesto es de 23,24 millones de euros, financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Díaz ha hecho un repaso por la cronología más reciente de un proyecto fundamental para conseguir el ansiado objetivo del 'vertido cero' al litoral malagueño. «PP y PSOE no plantean soluciones, más allá de tirarse piedras unos a otros», ha manifestado el diputado provincial de la formación naranja, quien ha recordado que desde que está en el Congreso ha registrado varias preguntas parlamentarias al Ministerio de Medio Ambiente. Así, en la última que recibió respuesta, hace hoy justamente un año, se apuntaba que las obras «están prácticamente finalizadas, con un grado de ejecución del 93%». «Queda pendiente de finalizar la ejecución de las estaciones de bombeo de Burriana y Chíllar y determinados tramos de colectores que discurren por el casco urbano», añadió el Gobierno central presidido entonces por Mariano Rajoy.

Posteriormente, tras la moción de censura que aupó al socialista Pedro Sánchez al poder, el diputado también registró varias preguntas, pero no han obtenido respuestas, según se ha lamentado Díaz. Cabe recordar que la empresa adjudicataria, Isolux-Corsán-Corviam, entró en concurso de acreedores en el verano de 2017, por lo que las obras no se retomaron hasta febrero del año pasado. Actualmente se están ejecutando trabajos para llevar el suministro eléctrico a la planta depuradora. Sin embargo, aún no se conocen los detalles del proyecto modificado para incorporar ocho de los once puntos de vertidos contemplados en el anteproyecto y que no se incluyeron en el proyecto aprobado.

De esta forma, se desconoce cuándo podrá entrar en pruebas la planta. El último plazo anunciado por el Gobierno central, a finales del pasado año, es que las pruebas arrancarían en el primer semestre de este ejercicio. Díaz ha apuntado que una vez que pasen las elecciones generales, desde el Congreso volverá a insistir en la necesidad imperiosa de terminar las obras de la primera depuradora de Nerja. «No jugaremos con las expectativas, como han hecho PP y PSOE, que han sido cooperadores necesarios por omisión, pagando multas millonarias en Europa y con un coste medioambiental y de imagen para Nerja», ha argumentado Díaz.

Colector de Maro

Con los socialistas en el Gobierno, «el PSOE le pega otra pegada a la lata y en los presupuestos que pretendían aprobar con Torra, Rufián y Otegui desaparece el dinero necesario para la depuradora«, según el candidato naranja. El candidato de Cs también ha destacado la importancia de impulsar el recrecimiento de la presa de La Concepción para garantizar el suministro de agua en la provincia, tanto para uso humano como para el regadío.

Por su parte, la edil de la formación naranja Mari Carmen López ha manifestado que desde su grupo siempre han reclamado que se terminaran las obras de la depuradora nerjeña. Así, ha apuntado que han propuesto que se ponga en funcionamiento el colector número tres, el que conecta la planta con la pedanía de Maro, para evitar que continúen los vertidos al mar a apenas 700 metros del paraje natural de los Acantilados de Maro Cerro Gordo, dirigiendo estos residuos a la estación de bombeo de Burriana. Además, han pedido que lo que queda pendiente de obras por ejecutar sea declarado de emergencia para intentar que se agilicen los trabajos.