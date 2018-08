Detenido en Dúrcal por matar a puñaladas a su pareja de 21 años Concentración por el asesinato machista de una joven en Dúrcal (Granada). :: EFE El de Granada es el séptimo caso de violencia de género en la comunidad y el cuarto en la provincia en lo que va de año SUR GRANADA. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:27

La Guardia Civil detuvo ayer a un hombre de 39 años como presunto responsable de la muerte de una joven de 21 años con la que mantenía una relación sentimental. La abandonó en estado muy grave junto a un centro sanitario, donde no pudieron hacer nada por ella por las heridas de arma blanca que le costaron la vida. Los hechos tuvieron lugar en Dúrcal, municipio en el que convivía la pareja. Según informaron a Efe fuentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de la investigación, el detenido emprendió la huida después de dejarla, aunque fue arrestado poco después y permanece en dependencias policiales.

La alcaldesa de Dúrcal, Antonia Fernández, explicó que a la unidad de la Policía Local encargada de violencia de género no le constan denuncias previas de la víctima. Apuntó además que la pareja convivía en el municipio desde hace algo más de un año y medio, por lo que tenían su círculo de amigos pero no eran muy conocidos en esta localidad de unos 7.000 habitantes. En el domicilio de la pareja, de origen extranjero, vivía también un niño, del que no trascendieron más datos y que sería el hijo de ambos.

«Esperemos que algún día se acabe esta lacra y que no tengamos que lamentar más casos así», dijo la alcaldesa, que señaló que solo se habla de este suceso en su municipio.

Representantes institucionales y unos 200 vecinos de Dúrcal se concentraron ayer al mediodía para condenar la muerte de la vecina del municipio. Se guardaron tres minutos de silencio y las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta en señal de duelo desde entonces.

Antonia Fernández explicó que los vecinos y los representantes de todos los partidos del municipio, entre ellos el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), y la delegada del gobierno andaluz en Granada en funciones, Inmaculada Oria, se reunieron para condenar este suceso. Oria expresó su pesar, trasladó su solidaridad y apoyo a familiares y amigos de la víctima y recalcó la urgencia de actuar desde la unidad para poner fin a esta « lacra que golpea cada vez más en edades más tempranas».

Este suceso ha elevado a siete la cifra de víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año en Andalucía y a cuatro en la provincia. Los otros tres se dieron en Málaga, Huelva y Almería, especifica Europa Press.

Previamente, en junio, una vecina de Guadahortuna (Granada) de 43 años murió a causa de las lesiones que le dejaron los dos tiros que, a la puerta de su casa, le asestó supuestamente su marido, del que estaba separada temporalmente.

En la misma provincia se produjo en mayo la muerte de una joven de 21 años en el campo de tiro de Las Gabias, quien fue disparada con una escopeta por el que fuera su pareja sentimental, un varón de 24 años que se suicidó después con el mismo arma.

En febrero falleció la primera víctima mortal de Granada, que también fue la primera del año. Se trataba de una mujer de 57 años, que no había presentado denuncias previas a su marido, de 73 años. Fue agredida con un martillo por él, quien confesó posteriormente la autoría a la Guardia Civil.