Un programa para romper los estereotipos de la Palmilla

«A mí no me ha condicionado nada nacer en la Palma», asegura el bailaor y coreógrafo malagueño Adrián Santana, que nació en el distrito Palma-Palmilla. Se crió allí y tiene buenos recuerdos de jugar en la calle, aunque en su caso no en exceso porque pasaba las tardes en el conservatorio formándose como músico. Estudió en el colegio Manuel Altolaguirre y se define «responsable desde pequeño». Adrián Santana es una de las quince voces que resonaron en 'La educación se lleva la palma', programa de la radio Color Comunitaria que pretende mostrar a la sociedad que hay historias de éxito en este distrito donde muchos sólo ven delitos y delincuencia.

«Nació por la necesidad de trasladar las historias de gente del barrio que ha tenido o tiene vocación, ya sea por el estudio o por el trabajo. Esto ayuda a que la población en general rompa el estereotipo del 'típico palmillero'; por eso contamos con voces cercanas e historias de la vida cotidiana para mostrar a los de fuera y dentro del distrito que estudiar merece la pena y que la transformación del barrio empieza por la educación», explica el coordinador de radio Color Comunitaria, Alejandro Blanco. Además de los 15 testimonios de exalumnos de centros del barrio y en algunos casos aún residentes en él, este proyecto llega a los centros educativos de Palma-Palmilla con los testimonios en primera persona: «Hemos ido a los colegios para que las personas que entrevistamos en la radio también pudiesen contar su historia directamente a los niños, para que puedan tener un reflejo y ejemplo a seguir», detalla.

Detrás de la cámara y como realizador en la radio y en el propio programa 'La educación se lleva la palma' está Daniel Díaz Santana, nacido en Palma-Palmilla y trabajador del sector audiovisual desde hace más de 15 años. «Me he criado aquí y la realidad es que cuesta encontrar trabajo cuando dices de donde llegas. Realizar este tipo de programas es una oportunidad maravillosa para ofrecer contenido útil a los niños del barrio; también les dimos pequeños cursos para que vinieran, vieran las cámaras y conocieran cómo trabajamos», cuenta Daniel Díaz Santana.

El reflejo para educar

'Palmilleros' que son camareros, que están montando un negocio, que son fisioterapeutas, médicos, profesores, estudiantes de Derecho, médicos... Ejemplos que, con ayuda de centros educativos, asociaciones y vecinos de la zona, Color Comunitaria logró recopilar estas historias: 'María Gámez rompe tópicos', 'Nayra es auxiliar de enfermería', 'Hasna fue al colegio Cerro Coronado y ahora estudia para ser maestra', 'Dennis descubrió aquí la importancia de la educación', 'Adrián Santana estudió en el colegio Altolaguirre y ahora es bailaor', 'David es el primer titulado universitario de su familia', 'Soraya es auxiliar de enfermería', 'Amira Kaychouh estudia Derecho tras haber pasado por el colegio Gálvez Moll e IES Martiricos', 'María es historiadora del arte y dibujante: se crió en Palma-Palmilla', 'Juan Jesús estudió en el Cerro Coronado y trabaja en el puerto de Málaga', 'Inma ha trabajado en los servicios sociales de su barrio', 'Samantha ha estudiado en el colegio Cristo Rey y es auxiliar administrativo', 'Suhayla estudió en el colegio Gálvez Moll e IES Martiricos', 'Samuel Moreno trabaja en la hostelería', 'Nazaret estudió en el colegio Ciudad de Móbile y Martiricos: ahora es auxiliar de enfermería', 'Iván estudió en el Colegio Misioneras y ahora trabaja en marketing'.

Los testimonios están al completo en la web de Color Comunitaria y se incluyen en la parrilla semanal de la radio, que se encarga diariamente de difundir e informar de todo lo que pasa en Palma-Palmilla con un objetivo claro: educar desde el ejemplo.