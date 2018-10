Llamamiento solidario por Miriam en Málaga Miriam Gallego. Los padres en el desempleo de una niña de Rincón de la Victoria de seis años hospitalizada en la UCI en Córdoba piden ayuda para sufragar los gastos que les supone estar trasladados en otra ciudad y no poder trabajar AMANDA SALAZAR Málaga Lunes, 22 octubre 2018, 01:01

Miriam Gallego tiene seis años y está en 2º de Primaria en el CEIP Tierno Galván de Rincón de la Victoria. Aunque desde que empezó el curso, aún no ha podido acudir a clase con sus compañeros. Desde el pasado día 27 de agosto se encuentra ingresada y, tras cuatro intervenciones, sigue luchando por su vida en el Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Sus padres, Juan José Gallego y María Victoria Ruiz, vecinos del municipio axárquico, piden ahora ayuda y han creado una plataforma para donaciones en Facebook -además de recaudar fondos en distintos comercios de la provincia que se han prestado a colaborar- para poder sufragar los gastos que les supone estar trasladados en Córdoba con su hija y no poder trabajar para mantener su vivienda de alquiler en Rincón de la Victoria, donde viven con su otro hijo de ocho años, que está al cuidado de una abuela. Ambos están actualmente en el desempleo.

Con poco más de un año, a Miriam le detectaron un trombo en la vena porta, un grueso vaso sanguíneo que transporta la sangre desde el tracto gastrointestinal y el bazo hacia el hígado para que los nutrientes sean metabolizados. Durante estos años, Miriam ha seguido un tratamiento médico y una dieta que le han permitido vivir sin problemas. Pero a finales de agosto la situación se complicó. «Era mi primer día de trabajo, había conseguido que me contratasen en un chiringuito como camarero y llegué tarde; mientras me preparaba algo de cena, Miriam se despertó vomitando sangre y nos fuimos corriendo al Hospital Materno de Málaga», recuerda su padre Juan José Gallego. Allí estabilizaron a la niña y la trasladaron inmediatamente al Hospital Reina Sofía de Córdoba, debido a que la menor se encuentra en la lista de transplantes, según explican sus padres, del que es el centro sanitario de referencia. «Al parecer, se le habían producido unas varices en el esófago y estas reventaron», explica su padre.

Cuatro intervenciones

Miriam lleva más de un mes y medio en Córdoba, donde le han sometido a cuatro intervenciones. «La primera se complico y casi no sale de quirofano; la segunda fue mas sencilla, pero estando en la UCI le revento un vaso sanguíneo y empezo a desangrarse por dentro hasta el punto de hincharse de una marera bestial. Ahí nos dijeron que si no la rajaban y la drenaban se moriría y que si lo hacían también había un 99% de posibilidades de que se muriera», recuerda Juan José. En la cuarta operacion le han extirpado el bazo y han podido hacerle baipás. Después de un mes sedada, Miriam sigue en la UCI donde se recupera lentamente. «Ha perdido mucha fuerza y masa muscular; sigue respirando con ayuda de las máquinas y nos han dicho que la recuperación será lenta. Por lo menos otro mes y medio más», dice Juan José. «Está siendo muy difícil, se encuentra muy grave y tenemos que estar cerca las 24 horas; las entidades benéficas que tienen pisos para las familias como nosotros solo podían ofrecernos pisos que están muy lejos del hospital. Hemos encontrado una habitación que nos cuesta 50 euros la semana junto al centro sanitario; 50 euros puede no parecer mucho, pero para nosotros es un mundo, más aún cuando tenemos que pagar el alquiler de 500 euros, luz y agua de nuestra casa en Málaga», señala.

Por eso, se han movilizado para pedir apoyo y ya llevan recaudados unos 700 euros por Facebook. Además, se han instalado huchas solidarias en Rincón de la Victoria (en el pub irlandés New Victory, en el Bar la Torre, en la farmacia de calle poeta Manuel Alcántara, y algunos comercios locales más); en Cártama (Calzados Madueño, Floristeria Trujillo y pronto en Alimentación Sonia); en Málaga capital (en varios bares en los aledaños de La Rosaleda y en el Restaurante Mesón Cortijo Cristóbal), y en Campanillas (Panaderia hermanos Martos).

La plataforma por Facebook 'Miriam mi princesa guerrera' puede visitarse aquí .

Además, algunos vecinos y amigos están promoviendo que los niños envíen mensajes de ánimo a Miriam con dibujos que pueden subir a las redes sociales con el hastag #PorMiriam o enviar al centro sanitario a su nombre Hospital Reina Sofia Av. Menendez Pidal, s/n, 14004 Córdoba.

Cuenta Bancaria: ES02 2103 3049 4300 1005 8249