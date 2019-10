Infania, la asociación que tramitó la acogida de Ainhoa

'Porque vivir en familia es un derecho' es el lema de la asociación malagueña Infania, que nace en 1997 para buscar una solución a las vidas de cientos de menores de Andalucía que eran retirados de sus padres biológicos. «Buscamos familias acogedoras donde poder emplazar a niños y niñas menores de edad que no pueden estar con sus familias biológicas», afirma el presidente de esta organización, Juan José Casado. Cuando le preguntamos por el caso de Escriba y Gil, Casado no tiene que hacer mucha memoria por la excepcionalidad de su situación: «Su caso fue extraordinario. Conocían a Ainhoa y ella estaba buscando familia acogedora», explica. A partir de entonces todo cambió en la vida de estos padres. Ainhoa ya era parte de la familia, se mudaron de casa para poder adaptarse mejor a sus necesidades, compraron todo lo que fue preciso para que ella estuviera cómoda y empezaron a vivir aventuras en familia. «Nosotros vamos con ella a la playa, a la piscina, tiene sus regalos de Reyes, macrofiestas de cumpleaños, la llevamos dos veces al año a Irlanda para visitar a la familia de Daniel, a Disneyland y a donde haga falta», cuenta Óscar, haciendo referencia a que, cuando acogieron a Ainhoa, borraron de su mente todo lo que tenían concebido sobre la parálisis cerebral para empezar de cero con ella. Esto le ha reportado a la pequeña una calidad de vida excepcional y ha ido madurando más de lo esperado. «Ella es muy cabezona, y todo nos lo hace saber. No quisimos dar con Ainhoa nada por sentado, y lo probamos todo», relata Escriba.

Una obra de amor premiada

Tan real y emotiva es su historia que hasta la Junta de Andalucía se lo reconocieron en 2018 con el premio 'Andaluna de Atención a la Infancia'. «Esto nos han impulsado a contar nuestra historia y dar a conocer lo feliz que es nuestra hija y lo poco que supuso para nosotros darle nuestro cariño, como a cualquier otro niño», reconoce Daniel. Desde luego, no ven esta acción como una obra de caridad, como muchos pueden pensar, sino como una muestra amor a una niña, de ahora 12 años, que simplemente necesita un poco más de atención que otro niño sin diversidad funcional.