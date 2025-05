Cómo borrar el reflejo de la violencia de género en los niños

Cristina Pinto Lunes, 12 de mayo 2025, 09:02 Comenta Compartir

Borrar el recuerdo de una experiencia de violencia de género es básicamente imposible. Pero borrar el reflejo que ese hecho provoca, sí que puede conseguirse. Desde la Asociación Deméter trabajan por ello desde 2008. Su objetivo, ofrecer atención e intervención integral a niñas y niños que han vivido experiencias de violencia de género, ayudar en la erradicación de la misma y detener la transmisión intergeneracional de la violencia y la normalización de las conductas aprendidas.

«Los menores no son meros testigos, sino que sufren directamente la violencia de género y sus consecuencias», afirman desde la asociación. Su sede física está en Málaga, en calle Bolivia, y desde allí atienden a unos 120 niños y niñas cada año. Según asegura la socia fundadora de la Asociación Deméter, Maite Pérez-Caballero Molina, «la más pequeña tuvo seis meses y ahora estamos empezando a ampliar el rango hasta los 25 años». Cuando detalla cómo fue el caso de la más pequeña, explica que no podían trabajar con ella directamente, pero sí con la madre: «Esta bebé había recibido palizas en el embarazo y cuando nació, al padre le dio un ataque de celos, le pegaba, le gritaba a la madre... Entonces este bebé identifica los gritos, los empujones, los golpes y todos esos momentos. Lógicamente con el pequeño no podemos trabajar, pero creamos nuevos hábitos con la madre para que cree un ambiente seguro: como, por ejemplo, hablarle despacito y acariciarle cuando está dándole de comer».

Ampliar

Los casos que llegan a la Asociación Deméter están derivados del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, de Salud Mental en los distintos distritos sanitarios, de Cruz Roja o incluso del juzgado. «La madre es víctima por denuncia o sentencia a su favor y ahí es cuando nos derivan a sus hijos. Pero nos pasa que en muchos casos llegan y no les han dicho a lo que vienen, sino que van a una ludoteca. Los casos nos los tomamos sin prisa, hay niños que desde el primer momento se sienten aliviados, pero hay otros que necesitan hasta un mes y pico para empezar a tomar confianza y crear vínculo con el profesional, que siempre intentamos que sea el mismo el que les trate para que sientan seguridad. En las terapias también trabajamos con ellos de forma lúdica para que se sientan cómodos. Muchos de ellos ven aquí su sitio seguro y son reticentes cuando les explicamos que su terapia ha acabado; nosotras intentamos dejar la puerta abierta, pero no crear un vínculo de necesidad total», concreta Pérez-Caballero. Estos servicios los llevan a cabo con la ayuda de entidades como Fundación 'la Caixa' o con impulsos de subvenciones del Gobierno de España, Ayuntamiento o Diputación, entre otros.

El éxito de casos

Los casos con los que trabajan son duros, pero cuando la fundadora de Deméter, psicopedagoga de profesión, recuerda algunos, se encoge el estómago. «Me acuerdo del caso de una adolescente que el padre había abusado incluso de ella, pero nadie de la familia la creyó. Estuvo mucho tiempo viniendo y nos decía que le daba igual quién fuese de nosotras, pero que por favor la adoptásemos. Eso es muy duro», lamenta Maite Pérez-Caballero Molina. Luego, reconoce que «el 80% de los casos que se van lo hacen con el alta terapéutica y sin los problemas con los que empezaron».

Es por eso que borrar el reflejo no siempre es tarea fácil, pero es posible con el trabajo de Asociaciones como Deméter, que no sólo trabaja a diario en su sede para hacer las terapias y ofrecer el servicio personalizado a las víctimas menores, sino que también sale a los colegios para dar charlas de prevención. En su conversación con SUR lanzan un SOS: «No sabemos si podremos terminar el año porque somos un equipo pequeño y cada vez tenemos más listas de espera. Necesitamos más ayuda», reclama la fundadora de la asociación.

Temas

Violencia de género