La ilusión por programar que nace entre partidos de voley y restaurantes

Ariana Martín terminó un grado superior de Desarrollo Web y no encontró trabajo. Mientras, estaba como camarera en un restaurante. Manuel Espinosa terminó el grado medio de Informática y no sabía si continuar estudiando o trabajar. Mientras, seguía jugando en el Club Deportivo Costa del Voley. Ella 22 años y él 19. Dos jóvenes que tenían en común la incertidumbre de no tener un objetivo claro y que ahora comparten mucho más. Ambos son parte de los 25 alumnos que acaban de graduarse en el bootcamp de programación y cloud que imparten Arrabal-AID, Factoría F5 y Somos F5 con el apoyo y colaboración de la Diputación de Málaga, Fundación 'la Caixa' y Amazon Web Services.

«Esto ha sido el empujón que me faltaba, sobre todo para el proceso de empezar a trabajar. En la formación reglada no me han enseñado tan bien», confiesa Manuel Espinosa en una conversación con SUR. Acaba de terminar este bootcamp que comenzó en octubre y culminó en mayo, pero asegura que el voleibol no lo ha dejado: «Incluso hemos ganado el Campeonato de Andalucía en este tiempo», detalla. Combinando ambas cosas, el joven marbellí se muestra más que satisfecho con esta formación intensiva que le ha permitido «salir del limbo en el que estaba».

Para Ariana Martín ha supuesto un gran impulso en su recorrido laboral. Tanto que ha sido una de las cinco seleccionadas en las prácticas para continuar trabajando con la empresa. «Es que la realidad es que este ambiente de aprendizaje y trabajo que hemos tenido es muy diferente al de otros cursos y formaciones. Hemos simulado todos los trabajos como si fuese una empresa real y me han enseñado cosas mucho más profesionales. Y ahora estoy muy contenta porque me han hecho contrato indefinido, empiezo a trabajar en julio», cuenta con ilusión Ariana.

El acto de clausura se celebró este miércoles en la sede de Arrabal-AID. Ñito Salas

Dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años y con formato híbrido presencial de ocho horas diarias de lunes a viernes, este bootcamp ha supuesto una rutina «muy estricta», según explican los propios formadores. Más de 800 horas de carga lectiva con contenidos que abordaron la parte 'front' analizando lenguajes como HTML, CSS y Javascript, prestando mayor atención al 'backend', proporcionando al alumnado un aprendizaje profesional en PHP, OOP, SOLID, Testing-TDD, MySQL, Desing Patern, API REST y, especialmente en AWS, profundizando en Linux, Python, Databases y AWS Services.

Además de las competencias técnicas de programación, este bootcamp ha tenido como objetivo fomentar el trabajo en equipo a través de talleres grupales y tutorías individuales de orientación laboral y sesiones de coaching. «Hemos incidido en aspectos como el autoconocimiento, la inteligencia emocional, síndrome del impostor, comunicación no violenta, empleabilidad y conocimiento de herramientas y búsqueda de empleo», detallan los formadores del bootcamp.

Encontrar la vocación

En el acto de clausura, celebrado este miércoles en la sede de Asociación Arrabal-AID, los colaboradores de la formación y los organizadores dedicaron palabras de ánimo a los alumnos. «Nuestra ambición es abrir nuevas oportunidades laborales con talento digital y diversidad; quiero felicitaros por este camino», señaló la coordinadora de Fundación Somos F5, Frédérique Herzog. Desde el programa Incorpora, de Fundación 'la Caixa', estuvo la coordinadora de Andalucía Oriental, Mónica Palomo: «Estas formaciones son novedosas y necesarias para que las empresas no se encasillen siempre en los mismos».

Para cerrar el acto, la entrega de diplomas y las palabras del presidente de Arrabal-AID, Julio García: «Entrasteis siendo unas personas y salís siendo otras mucho mejores, habéis encontrado vocación».