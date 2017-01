Manual para colocar de manera correcta las cadenas del coche

La ola de frío ha traído la nieve a la provincia de Málaga y con ellas estampas dignas de postal. Sin embargo, no todo es maravilloso, ya que hay ámbitos como el de la circulación de tráfico que se ven afectadas por este fenómeno meteorológico. Y es que la nieve no sólo ocasiona el corte de carreteras, sino que obliga a circular por algunas vías con cadenas. Un instrumento de sobras conocido por todos los conductores, pero que no todos llevan en sus vehículos (algo que sería aconsejable si se va a circular por zonas afectadas por la nieve, el no llevarlas podría ocasionar multas de 200 euros), ni todos saben colocar.

Lo primero que hay que saber es que en el mercado se venden diversos tipos de cadenas: la tradicional de eslabones de acero, la textil (funda de neumático), la compuesta o tipo red y la semiautomática o tipo araña. La elección de una u otra dependerá del uso que se vaya a realizar. Así, la textil solo es recomendable para quienes la utilicen puntualmente y también en la selección habría que tener en cuenta el tamaño de las ruedas del coche.

Otro punto a tener en cuenta es que nunca deben colocarse sin que el pavimento esté cubierto por un manto blanco, ya que circular con ellas sobre el asfalto estropearía los neumáticos.

Además, a la hora de colocarlas hay que tener el vehículo en un lugar seguro y que no entorpezca al resto de conductores. Con las luces de emergencia funcionando y colocados los correspondientes triángulos, se procederá a su montaje en las ruedas motrices del coche, delanteras o traseras, en función del tipo de tracción.

Las cadenas de eslabones de acero son muy sencillas de colocar, aunque no estaría mal hacer alguna prueba con anterioridad. Antes de empezar la operación, hay que asegurarse de que no tienen nudos. Hecha esta comprobación, hay que pasarla por detrás del neumático; cuando está bien desplegada se levantan los extremos del anillo interior y se atan por la parte superior del neumático. Seguidamente, hay que centrarla por delante, cerrarla, tensarla al máximo y atar el cabo sobrante.

Una vez puestas, se deben volver a tensar tras circular unos metros para así obtener un mejor ajuste. Debemos conducir con la marcha más larga posible y realizar movimientos suaves.

En cuanto al modo de conducir, no hay que frenar o acelerar bruscamente, al igual que tampoco es conveniente viajar a una velocidad que supere los 40 km/h y la distancia de seguridad, más que nunca, se debe tener muy presente.

Un kit que todo conductor tendría que tener en el maletero sería el compuesto por las cadenas, una manta sobre la que apoyar la rodilla para que no se hiele, un par de guantes para proteger las manos del frío y una linterna por si es de noche o hay poca luz.