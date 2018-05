Willy, el hijo de los Bárcenas, saca a su madre de la cárcel de Soto del Real en menos de 24 horas 00:44 Rosalía Iglesias abandonó la cárcel de Soto del Real acompañada por su abogada. / G. NAVARRO El líder de Taburete consigue la fianza de 200.000 euros que le fijó la Audiencia Nacional con el apoyo de otros diecisiete avalistas MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Viernes, 1 junio 2018, 01:10

Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, apenas estuvo en la prisión de Soto del Real 24 horas. Su hijo, Willy Bárcenas, acabó con su cautiverio en la cárcel de la sierra de Madrid en tiempo récord, al lograr ayer, a primera hora, reunir los 200.000 euros que la Audiencia Nacional fijó como fianza.

Iglesias elude así, por el momento, su permanencia en prisión para empezar a cumplir los quince años y un mes de cárcel por haber colaborado con su esposo en la evasión y blanqueo del dinero que el extesorero del PP expolió de las administraciones públicas y de la propia 'caja B' del PP, gracias a la ayuda de la 'trama Gürtel'.

Según insistieron fuentes jurídicas, Willy Bárcenas, líder del popular grupo musical 'Taburete', se movilizó desde primera hora de la tarde del miércoles para evitar que su madre pisara la cárcel. El único hijo del matrimonio Bárcenas no lo logró el miércoles, en las dos escasas horas que dio el tribunal conseguir los avales, pero ayer sí.

Los letrados de Iglesias consignaron a primera hora de la mañana de ayer en la caja del tribunal de la calle Génova los 200.000 euros, que el cantante logró reunir gracias a la ayuda de otras diecisiete personas, todas amigas de la familia, quienes, o bien aportaron dinero en metálico, o bien presentaron garantías del dinero exigido.

Trámite burocrático

El líder de 'Taburete' y los letrados de Iglesias estuvieron a punto el miércoles de evitar que Rosalía Iglesias pisara siquiera la cárcel, pero un trámite burocrático finalmente obligó a la mujer del extesorero a conocer el módulo de ingresos de Soto del Real. Los letrados de la esposa de Bárcenas propusieron usar los 200.000 euros que el exsenador del PP depositó como caución para salir de prisión en enero de 2015 para cubrir la fianza de su cónyuge, que curiosamente fue por el mismo importe. Sin embargo, aquella caución estaba a nombre de Luis Bárcenas y no de su mujer, por lo que el trámite de cambio de titularidad de la garantía se habría retrasado varios días, sino semanas.

Así las cosas, Iglesias abandonó Soto del Real a última hora de la tarde de ayer con la nueva fianza recopilada por su único hijo, no sin antes verse envuelta en la polémica durante su brevísima estancia en el penal. El miércoles, apenas minutos después de entrar en prisión, la mujer de Bárcenas disfrutó de un 'vis a vis' con su marido, también interno en ese mismo centro. Según fuentes penitenciarias, ese encuentro 'exprés' entre la recién llegada y Bárcenas no es «en absoluto habitual», aunque desde la dirección del centro insistieron en que el miércoles era el día de visitas y que el extesorero había solicitado con suficientemente tiempo el encuentro.

A pesar de que Rosalía Iglesias recobró ayer la libertad hasta que el Tribunal Supremo convierta en firme la sentencia de la Audiencia Nacional, la esposa de Bárcenas no tendrá absoluta libertad de movimientos. Tendrá que entregar el pasaporte, tiene prohibida la salida de España y deberá comparecer cada quince días en sede judicial.

No en vano, la sala, a pesar de haberle dejado salir bajo fianza, no olvida los graves cargos que pesan contra Rosalía Iglesias, quien el pasado jueves fue condenada por apropiación indebida, estafa procesal, falsedad documental y blanqueo de capitales, básicamente por cooperar con su marido en sacar su fortuna opaca de España. Según la sentencia, ella no era «un simple objeto» que se limitaba a seguir las instrucciones de Bárcenas, sino que «tenía capacidad de decisión sobre la disponibilidad» de sus fondos y así lo «evidencian» tres «significativas transferencias» de 178.072 euros que hizo a Bermudas.

Sepúlveda sigue por el momento en Soto, al no poder reunir los 100.000 euros que le exige la sala

El miércoles, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en el auto en el que fijó la fianza de Iglesias, reconoció que «el hecho de que su marido se encuentre en prisión es una circunstancia que puede paliar ese riesgo de fuga». Sin embargo –afirmaban los magistrados– «no podemos obviar la importante cantidad de recursos económicos que el matrimonio llegó a acopiar con la ilícita actividad delictiva desplegada por ambos cónyuges, de los que, al menos en parte, tenía capacidad de disposición Rosalía Iglesias».

Quien sigue en la cárcel por el momento es el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, quien ayer no pudo presentar los 100.0000 euros de fianza que el tribunal le impuso para evitar la prisión tras ser condenado a 14 años y cuatro meses de cárcel por sus desmanes corruptos al frente del ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.