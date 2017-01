Una parte de las urgencias de Carlos Haya ya está reformada, pero el hospital no sabe cuándo se abrirá

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado este jueves que gran parte de la zona que se ha rehabilitado y ampliado en las urgencias del Hospital Carlos Haya sigue sin uso, pese a que las obras acabaron en octubre. El sindicato lamenta el retraso en poner en funcionamiento la zona reformada A ese respecto, en un comunicado difundido asegura que "el hecho de no tener espacio suficiente para atender a los pacientes en momentos de mucha saturación, cuando estos han estado hacinados y tratados en condiciones tercermundistas, ha llevado a que muchos de ellos hayan presentado quejas formas y podría haber afectado a que este servicio se encuentre a la cabeza de un ránking de denuncias nacional", en referencia a los datos ofrecidos en la memoria de 2016 de la Asociación El Defensor del Paciente.

El SMM recordó que las obras iniciadas por el SAS en el hospital tenían como objetivo aumentar la superficie de atención en 800 metros cuadrados, pasando de los 1.327 actuales a los 2.127 que todavía no se han puesto en marcha. Esa ampliación permitirá ganar 12 camas más. "A día de hoy se desconoce por qué no se encuentra este espacio ya rehabilitado para los enfermos con lo que mejoraría el servicio en confort e imagen para los mismos. Con un déficit alarmante de camas para observación en este área al que no se le pone remedio por la desidia de unos pocos", critica el Sindicado Médico.

Los facultativos de urgencias consideran que la falta de espacio es uno de los problemas que afectan a su trabajo diario. Es algo evidente y sufrido hasta circunstancias indeseadas por los médicos que trabajan en ellas que tienen que padecer la irritabilidad de los usuarios. El SMM añade que para mejorar en el servicio, cuando entre en funcionamiento esa parte de las urgencias, se necesitaría, al menos, un médico, un enfermero y un auxiliar más.

Por su parte, fuentes oficiales de Carlos Haya indicaron que el pasado viernes la dirección gerencia, el equipo directivo y los jefes de sección de urgencias acordaron que, en caso de necesidad, se dispondrá de ocho puestos en la zona ya rehabilitada. A ese respecto, estos días se procede a la habilitación del material necesario para los ocho puestos asistenciales que van a estar disponibles para su uso en caso de necesidad, reiteraron las fuentes. Asimismo, dijeron que el responsable de urgencias del hospital ha entregado esta tarde el plan funcional y las necesidades de contratación acordadas con la gerencia el pasado viernes. Respecto a cuándo se abrirá de forma oficial el área de urgencias ya reformada, las fuentes oficiales respondieron que aún no se sabe la fecha.