La carta indignada de una profesora sobre la mala educación de los alumnos: "A mí me pagan por enseñar, no por aguantar"

Los tiempos cambian y lo que antes se hacía con una edad, ahora se hace con otra. Sin embargo, la educación es algo que siempre debería ir por delante y que no tendría que servir para marcar diferencias entre generaciones. Pues bien, Eva María Romero Valderas, una profesora del IES Isidro de Arcenegui de Marchena, ha saltado a los titulares después de que se haya quejado de la mala educación de sus alumnos tras 19 años de docencia en un claustro de profesores, tal y como se hace eco La Voz de Marchena.

El paso de Eva María Romero Valderas quedará grabado en la memoria para muchos de sus compañeros cuando tomó la palabra en el claustro del pasado martes y, matizando, que no es por un hecho puntual sino por una sucesión de dinámicas sociales y educativas, analizó la gran cantidad de problemas con los que se encuentra a diario entre los que destacó "la mala educación de un porcentaje cada vez más alto de alumnos" y el "proteccionismo de los padres, que quieren que sus hijos aprueben sin esfuerzo y sin sufrir". No obstante, no solo tuvo palabras para el alumnado y sus progenitores, sino que también se dirigió a la administración de la que señaló "que cambia las leyes que rigen mi trabajo sin darme formación". Además, quiso valorar el trabajo visible e invisible que desempeñan los docentes.

La arenga, que puedes leer íntegramente en este enlace, quedó registrada en el claustro de profesores y contó con el apoyo unánime de sus compañeros allí presentes y de muchas personas que han leído la carta a través de las redes sociales y que la han viralizado.