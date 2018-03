Soria niega haber sido secretario de UK Lines y tener vínculos con la empresa

El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ha negado este martes que él o alguien de su familia tenga relación societaria con la empresa británica UK Lines Limited, en la que según el registro mercantil de Reino Unido figuraba como secretario antes de que la misma se inscribiera en Bahamas.

Esta información ha salido a la luz a raíz de los 'papeles de Panamá' donde aparece el nombre del ministro y el de su hermano Luis Soria. En este sentido, el ministro de Industria ha incidido, en declaraciones a los medios, que UK Lines Limited es una empresa 100 por 100 británica y ha insistido en negar relación alguna con ella.

"Es una empresa 100 por 100 británica -UK Lines Limited-. No era ninguna sociedad radicada en ningún paraíso fiscal y era una sociedad con la que nunca ni yo ni nadie de mi familia ha tenido relación ni de accionista, ni de socio, ni de absolutamente nada", ha apostillado.

Así, Soria ha reiterado que la función de esta empresa británica era que "en Reino Unido atendía a los barcos, hacía la consignación de los barcos, que iban desde Canarias, que eran consignados a su vez por consignatarios -canarios-, que salían unos de Tenerife, otros de Las Palmas". "Al llegar a Reino Unido, UK Lines lo que hacía era atender estos barcos", ha precisado.

En este sentido y al ser cuestionado sobre por qué su nombre aparece en el registro mercantil de Reino Unido como secretario de la empresa y el de su padre como propietario del 50% de las acciones de la misma, Soria ha explicado no saber nada al respecto y ha reiterado "no" tener "ningún" vínculo con UK Lines Limited. "Puedo asegurar que yo no tengo ningún tipo de vínculo con la sociedad UK Lines, era 100 por 100 de un accionista que nada tiene que ver con mi familia", ha insistido.

Amplía su petición para que se recabe información en Bahamas

Por otro lado, ha señalado que si este lunes se dirigió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que investigara todo lo que tiene que ver con su nombre en Panamá para aclarar si ha tenido alguna responsabilidad ejecutiva en alguna sociedad de dicho lugar, este martes ha ampliado esta petición para que se haga lo mismo en Bahamas.

"En el día de ayer yo anuncié que me había dirigido al fiscal para que investigara todo lo que tiene que ver con Panamá para determinar si hay algún organismo público o privado que pueda atestiguar que yo he tenido o tengo firma, acciones, participación o ninguna responsabilidad ejecutiva en ningún tipo de sociedad en Panamá; pero esta mañana he dado instrucciones a mi abogado para que eso lo haga también en relación a Bahamas", ha apostillado.

Asimismo, ha afirmado que ha hablado con su hermano, que ha asegurado "no se reconoce en esa firma" que aparece en los papeles y le ha trasladado que "no ha visto absolutamente ningún documento y también ha manifestado su voluntad de dirigirse al fiscal para que, a su vez, en relación al nombre y a la firma que aparece en esa sociedad de Panamá o de Bahamas, en ambos sitios, el fiscal investigue en relación a la investigación que está llevando de los papeles de Panamá".

El ministro ha incidido en que desconoce "totalmente" por qué aparece su nombre y el de su hermano en los 'papeles de Panamá', lo que ha dicho "es la razón por la que no" ha esperado a que se haga una denuncia, si no que ha optado por tomar la iniciativa porque, ha admitido, es "el primer interesado en que se sepa la verdad", ya que reconoció que tiene "un plus de responsabilidad".

No quiere que "quede la más mínima duda"

Soria también ha señalado que se trata de una historia que se remonta a 1992 cuando, ha asegurado, "ni siquiera" estaba en política, ni afiliado al PP, aunque reconoce que tiene responsabilidades políticas y, por ello, no quiere que "quede la más mínima duda".

De todos modos, al ser cuestionado que por qué no comparece en el Congreso, ha indicado que lo hará en función del criterio del Gobierno central. "Si el Gobierno determina que comparezca que comparezca en el Congreso, comparezco encantado; si el Gobierno determina que el criterio es el mismo para los demás, entonces no compareceré", ha dicho.

Finalmente, ha asegurado que tiene el apoyo del Gobierno central y que el presidente, Mariano Rajoy, le ha dicho que "siga trabajando", porque lo que dice la oposición, ha considerado Soria, "entra en el juego político", al tiempo que resalta la prontitud con la que compareció ante los medios al conocerse la información. "Soy el primer interesado en que se sepa la verdad. Estoy muy seguro y se que no hay nada", ha remachado.

Respaldo del Gobierno

El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, ha dado este martes su respaldo al ministro de Industria, José Manuel Soria. "Conozco al señor Soria desde hace más de 30 años y en privado me ha comentado exactamente lo mismo que ha comentado en público. Que él no tiene ningún tipo de relación empresarial ni patrimonial ni de accionista con una sociedad en un paraíso fiscal. Yo, por supuesto que le creo y tiene toda mi confianza", ha dicho el ministro de Economía.

Asimismo, Guindos ha asegurado que Soria "está dispuesto a dar todo tipo de explicaciones" y ha recalcado que "si hay alguien al que le viene bien la transparencia en este caso es al ministro Soria". "Eso es lo que él pretende", ha añadido. Finalmente, preguntado de nuevo sobre si pondría la mano en el fuego por Soria, Guindos ha insistido: "He dicho lo que he dicho. Creo al señor Soria, le conozco desde hace muchísimo tiempo y siempre tengo confianza en él".

Del mismo modo se ha expresado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien ha dado "máxima veracidad" al ministro de Industria en funciones. A preguntas de los periodistas sobre este asunto, tras reunirse con el alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), Jaime Ramos, Catalá ha explicado que Soria ha presentado hoy un escrito ante la Fiscalía General del Estado, que está iniciando diligencias de investigación, para mostrar su total disponibilidad ante cualquier actuación que se tenga que llevar a cabo.

Según el ministro de Justicia en funciones, Soria ha adelantado su consentimiento a la hora de obtener toda la información que sea necesaria porque "quiere máxima transparencia y luz en este asunto para que se confirme lo que dice", que no tiene vinculación alguna con la mencionada compañía. "Hay que valorar su disponibilidad para colaborar en que esa investigación se haga sin limitaciones, esta es la mejor demostración de su compromiso con la transparencia y la verdad", ha concluido.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha salido en defensa de José Manuel Soria. "No tiene más noticia. Si todos actuamos de buena fe, esto es un caso que no es caso" y, por tanto, no cree que deba acudir a la Cámara a dar explicaciones, ha subrayado Hernando en una rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces

Soria "está dando explicaciones. Es lo apropiado, y sin ocultarse de los ciudadanos", ha afirmado Hernando, quien ha dicho no conocer los detalles de las nuevas informaciones del Confidencial que señalan que ayer, durante la rueda de prensa del ministro, omitió su relación con una sociedad en el Reino Unido cuando ya era político. Si aparecen nuevos datos, ha subrayado, "dará las explicaciones que tenga que dar", pero en su opinión, "no tiene nada que ver con su actividad al frente de Industria", que es lo que seria objeto del control parlamentario.