Sakota, el gurú del AEK con 52 años en los banquillos

Final Four Basketball Champions League

Final Four Basketball Champions League

Final Four Basketball Champions League

Juan Calderón Enviado especial Jueves, 8 de mayo 2025, 00:05 Comenta Compartir

En el ejercicio de la actividad periodística es frecuente caer en la exageración a la hora de comparar datos para adornar reportajes, pero no es ... el caso de esta historia. Cuando Dragan Sakota (Belgrado, 1952) se estrenó como primer entrenador a nivel profesional, Ibon Navarro todavía no había nacido. El técnico del rival del Unicaja en la semifinales de la Final Four de la Basketball Champions League que arranca el viernes en Atenas es el más longevo de los que hay en la élite continental.

El veterano entrenador serbio no tiene el nombre de otros ilustres preparadores balcánicos, pero acumula una carrera formidable que comenzó el 22 de abril de 1973 cuando se puso a los mandos del KK IMT Belgrado, del que había sido jugador, en un partido contra el modesto Karaburma. Ahí comenzó su periplo por los banquillos y ahora tendrá como objetivo frenar a un Unicaja que llega a la capital griega dispuesto a revalidar su título continental. Sakota es el gurú del AEK y a él recurrió el histórico equipo ateniense para reflotar un proyecto deportivo que estuvo a punto de desaparecer debido a los constantes impagos de las últimas temporadas. Sakota lo es todo en el AEK, pero casi que también en el baloncesto griego, pues ha entrenado a la mayoría de equipos de élite del país salvo al Panathinaikos. Estuvo a los mandos del Paok, también del Aris, dirigió al Olympiacos, al Apollon Patras, al Peristeri y al Iraklis y, en varias etapas y puestos, también a su actual club. Sakota tiene dos hijos, ambos jugadores. Dusan fue el que más éxito tuvo, ganó varias ligas con el Panathinaikos y la Champions con el AEK. Milos es su asistente ahora Es decir, Dragan Sakota no sólo es una eminencia en el AEK, sino en toda Grecia. También fue entrenador de algo que ya no existe y que los más jóvenes ni sabrán lo que es, la selección yugoslava en varios Juegos Olímpicos y Mundiales. Palabras mayores... Pero el hecho de que el serbio sea idolatrado por los aficionados del AEK se debe a que bajo su dirección el equipo ateniense ha logrado los hitos más importantes de su historia. Ahora bien, su actual equipo no fue el primero que dirigió en Grecia, pues antes pasó por el Iraklis y el Peristeri, pero especialmente positiva fue su etapa en el Paok, con el que conquistó la Copa Saporta, el primer título continental del conjunto de Salónica. Ya asentado en Grecia, el AEK apostó por él y fue un idilio desde el primer momento. En 2002, Sakota se convirtió en una leyenda del AEK, haciendo historia como el único entrenador desde 1992 que ha ganado un título nacional, no siendo ni Olympiacos o Panathinaikos, logrando con el conjunto de Atenas su primer título nacional desde 1970. En 2003 volvió a la final, pero ya no pudo con el Panathianikos. Ampliar Sakota celebra la clasificación para la Final Four. FIBA Tras dejar el club y dirigir a equipos como el Olympiacos, Aris, Estrella Roja o Virtus Bolonia, tuvo una segunda etapa en el AEK y en la tercera ganó la Basketball Champions League al imponerse en la final jugada en Atenas a La Laguna Tenerife. Otro título para agrandar su leyenda en el club. Desde entonces, Dragan Sakota pasó por varios equipos, incluido el Casademont Zaragoza en España y el pasado verano volvió a 'su casa' para tomar las riendas del equipo al que se va a enfrentar el Unicaja el próximo viernes. El suyo será un choque generacional con Ibon Navarro, aunque no es la primera vez que ambos se ven las caras en una Final Four, pues en aquel título de la Champions en 2018, el AEK derrotó al UCAM Murcia que entonces dirigía Ibon Navarro (77-75). Ampliar Dusan Sakota. FIBA Dusan, su hijo mayor, casi murió por un codazo en un partido Teniendo en cuenta que Dragan Sakota fue jugador antes que entrenador, la vida del técnico del AEK ha estado vinculada por completo al baloncesto. Por este motivo no es de extrañar que sus dos hijos, Dusan y Milos, hayan sido jugadores profesionales. El que tuvo una carrera más exitosa y el más conocido probablemente por los aficionados es Dusan, un ala-pívot de 2,10 metros que llegó a ganar dos veces la Euroliga cuando militaba en el Panathinaikos y que también conquistó la Basketball Champions League cuando coincidió con su padre en el AEK. Dusan se retiró en 2020 después de pasar también por equipos como el Panionios, Pésaro, Ostende, Enisey, Varese. Su último club fue precisamente en España, cuando jugó una temporada en las filas del UCAM Murcia. Se trataba de un ala-pívot con buen lanzamiento de tres y que fue incluido dos veces en el mejor quinteto de la Basketball Champions League. Al borde de la muerte La carrera de Dusan Sakota se vio interrumpida de forma abrupta durante su etapa en el Pésaro. En un partido recibió un fuerte codazo en la barriga que le provocó una perforación en el estómago, que casi le causa la muerte. El hijo del entrenador del AEK estuvo en coma y pasó mes y medio en el hospital hasta que pudo retomar poco a poco su actividad deportiva con normalidad. Aquel le cambió la perspectiva de la vida, según dijo. Menos prolífica fue la carrera deportiva de su hermano Milos, que ahora ejerce como asistente de Dragan Sakota en el AEK. También ala-pívot, Milos jugó en equipos más modestos de Grecia hasta que dejó las canchas para comenzar su carrera como entrenador, primero en las categorías inferiores del Estrella Roja y luego como asistente de su padre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Unicaja Baloncesto