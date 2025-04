Pedro Martínez antes del Valencia-Unicaja: «Lo del 2017 nos debe servir como ejemplo»

El Unicaja visita este domingo al Valencia en el choque estrella de la Liga Endesa (18.30 horas). Se enfrentan tercero contra cuarto y dos ... equipos que durante muchas jornadas han dominado la competición por su estilo de juego. Antes del partido, el técnico del conjunto naranja, Pedro Martínez, comparó la situación de su equipo con la vivida en 2017 precisamente contra el Unicaja. Ese año, el equipo malagueño le ganó la final de la Eurocup, pero luego el Valencia fue capaz de ganar la Liga. Ahora, el club valenciano acaba de ser eliminado de las semifinales de la Eurocup y espera resarcirse en la Liga.

«No soy de mirar el pasado y nada de comparar, cada momento tiene su importancia, sus carateristivas y no soy muy de comparar. El de 2017 es muy buen ejemplo de no darse por vencido pase lo que pase, siempre hay que pensar en lo siguiente, aquel equipo lo hizo muy bien y es el mejor ejemplo de valores del deporte y de la vida. Nos tiene que servir como ejemplo, cada golpe es diferente, aquel año teníamos un equipo que demostró una buena mentalidad, este año también, pero no es bueno comparar. Hay que pasar página de lo que ha pasado, ya no hablamos más del Hapoel ni del Murcia, que es el último que nos ganó, si no en el partido del domingo para intenta hacer nuestro mejor juego e intentar adaptarnos al rival, que no estén a gusto con sus virtudes, y nosotros a esconder nuestras debilidades y a intentar jugar con confianza sabiendo que jugamos contra un muy buen equipo, Unicaja está haciendo muy buen año y son favoritos prácticamente siempre, hay que estar a la altura y aprovechando que jugamos en casa, tener la responsabilidad de hacerlo bien y la confianza de que podemos ganar», explicó Martínez.

El entrenador catalán descartó que este partido sea decisivo cara a las eliminatorias por el título, pues quedan muchos partidos todavía por jugar y cualquiera puede pinchar. «En una Liga Regular hay mucha igualdad y más en enfrentamiento ante rivales directos. Hay mucha igualdad, no es momento de pensar en cruces de playoff, intentamos competir contra un muy buen equipo, al que da gusto verlo jugar, ganaron de 30 en cuartos de competición europea a un muy buen equipo. Las motivaciones tienen que ser ganar a un buen equipo, sin mirar a la clasificación, si ganas y no ganas lo que queda, no quedas ni quinto a lo mejor. Nos ganaron en un día que jugamos muy bien. Tienen una plantilla muy larga, con jugadores con capacidad de anotar, defensa buena, agresiva física, juegan a un ritmo alto y las defensas a veces quedan en un segundo término pero hay que defender por el talento que tenemos», destacó.