El Martín Carpena se reencuentra con Augusto Lima

Los reencuentros siempre van acompañado de sonrisas y el de este domingo no será menos. El encuentro que enfrentará al Unicaja con el Leyma Coruña ... contará con un aliciente de este tipo: el regreso de Augusto Lima al Carpena. Será la primera vez que el pívot brasileño, que ha vestido de verde en dos etapas de su carrera, en su juventud y en su madurez, regrese a Málaga tras su salida del club, el pasado verano.

El jugador tuvo palabras de cariño para esta etapa anterior de su vida en la previa del encuentro para el medio gallego DXT: «Volver a Málaga siempre es muy especial para mí. Es un sitio que lo es todo para mí, donde me crie y me hice profesional. Me siento muy bien cada vez que estoy allí. Me cuidaron mucho, antes y ahora, por la lesión. Para ellos sigo siendo un niño aunque ya sea padre de familia. Siempre me han tratado muy bien y espero un buen recibimiento. Todo lo bueno que le pase a Unicaja es positivo para mí, aunque este domingo espero que les ganemos», expresó, antes de asegurar que Málaga es «la mejor ciudad de Europa para vivir».

Campeón de la Copa del Rey de Badalona (2023) y de la Champions League (2024) con el Unicaja, su última etapa estuvo marcada por una grave lesión de rodilla que lastró su rendimiento deportivo, aunque aquí siempre fue un tipo querido por compañeros y aficionados. Su mejor partido del curso fue ante su antiguo equipo, en el partido de ida, en el que hizo 12 puntos, y en líneas generales está promediando 15 minutos, 5,1 puntos, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias. Es el quinto jugador mejor valorado del cuadro coruñés.