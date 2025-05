Ibon Navarro responde con datos a Marcelinho Huertas

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, no quiso avivar la polémica que ha generado Marcelinho Huertas después del partido entre el conjunto malagueño y La ... Laguna Tenerife del pasado jueves. El brasileño acusó al equipo cajista de jugar duro y de que no se le pitaron muchas faltas personales.

Navarro se mordió la lengua en la rueda de prensa que ofreció este viernes y optó por un mensaje reconciliador respaldado con datos. «Mira, ya no es por lo que ha sido, ha hecho, lo que es y hace. Marcelinho me merece el máximo respeto y tengo buena relación como para no andar contestándole por medio de la prensa. Hablaré con él si es que tengo algo que decirle tomando un café o una cerveza. Cada uno ve el partido desde un punto de vista. Lo que hay esperar es si hay un informe arbitral que justifique esas quejas, porque nosotros tenemos una lectura del partido y ellos otra. Es debatible cuando cuando son el segundo equipo con segundo mayor diferencia de tiros libres a favor y en contra, y el equipo con mejor porcentaje de faltas por posesión de la Liga. No lo sé, es debatible que no se sientan protegidos», explicó el entrenador cajista.

Navarro no quiso ir más allá, sin entender las palabras de Huertas como un síntoma de frustración tras las repetidas victorias del Unicaja ante La Laguna Tenerife en las últimas grandes citas. «Me preocupo del Unicaja no del Tenerife. Ellos ganaron unos partidos y ellos otros. Con las bajas que teníamos no podíamos establecer un nivel físico de exigencia alto, porque teníamos solo cinco exteriores. Con esas bajas no podemos tener un nivel físico como nos gusta. Es una cuestión para ellos, no para nosotros», dijo para zanjar el asunto.

El preparador del Unicaja se centró más en el nivel mostrado por su equipo, al que ve en mejor momento después de que en otros partidos, especialmente a domicilio, no tuviese ese punto de energía y acierto para ganar. «Estamos en una línea ascendente en varios parámetros. Tuvimos desacierto en momentos importantes en los que se deciden los partidos. No estuvimos tan bien como en otros años, como en Reggio Emilia. Se nos escapó el partido del Gran Canaria, Madrid, Barcelona e incluso Valencia. En Tenerife sí lo aprovechamos. Hemos sido buenos ahí, también tuvimos un punto de fortuna. Apareció la inspiración de los jugadores y logramos una renta que la pudimos salvar. Volvemos a estar donde queríamos», apuntó.

Cara al partido del domingo contra el Andorra, Ibon Navarro advirtió de la mejora del equipo que ahora entrena Joan Plaza, del que dijo que ha mejorado desde la llegada del catalán al banquillo. «El Andorra ha mejorado mucho en el control de balón, a nivel de pérdidas y en defensa. Tienen puntos en la línea exrerior y se han reajustado los roles. Freire, es muy importante para ellos, y Okoye encaja en el estilo de Joan. Nosotros tenemos que seguir mejorando en algunos aspectos, porque si lo hacemos llegaremos en buen momento. Más allá de las sensaciones individuales, deben entender que deben llegar a un buen nivel colectivo», finalizó.