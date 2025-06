Ibon Navarro: «La montaña es enorme, pero habrá que dar el primer paso»

En primer lugar, Ibon Navarro reconoció la superioridad del Real Madrid sin negar que se marcha de vuelta a Málaga muy orgulloso de su equipo, ... aunque también fastidiado por los errores: «Han hecho un partido con muchísimo acierto, bastante mejor que nosotros. Porcentaje de tres puntos, tiros libres, pérdidas... En muchas posesiones no hemos ni tirado. He visto a mi equipo luchar y pelear en un momento complicado. Nos hemos colocado a tres, pero han sido cinco canastas a diez metros, que con jugadores como Llull o Mario sabes que puede pasar esto. Me voy fastidiado, pero orgulloso, porque no nos hemos rendido».

Fue preguntado por la actuación arbitral, cuestión que aprovechó para explicar el porqué de sus enfados durante el encuentro. Fue expulsado por doble técnica al final del último acto: «Todos cometemos errores, y yo soy el que más, seguramente, de todos los que estamos en el campo. Lo que me molesta es el diferente rasero. El margen de compresión con Olek Balcerowski es uno y con los demás es otro. Y se lo he hecho ver. Es lo que me indigna. Ha ganado todo y se le trata como un mocoso. Es normal que los jugadores protesten. Y le han pitado técnica sin avisar. Soy 'tocacojones', lo dice mi madre. Sí, porque no lo entiendo. No puedo admitir que no le pasen ni una a un niño de 23 años», explicó. Su cabreo fue por defender a uno de sus pupilos.

Mientras haya alguna posibilidad, el vitoriano no dejará de creer. «¿Hablas de posibilidad o de probabilidad?», dijo cuando fue preguntado por el porcentaje de vida que le da a su equipo cara a los partidos del Carpena. «Posible es, pero nosotros no nos agarramos a probabilidades, sino a posibilidades. La montaña es enorme, pero habrá que dar el primer paso», agregó. Además, ofreció algunas claves técnicas y explicó que las emociones también tuvieron peso en el resultado final: «Quince pérdidas, cuando hemos sido de los mejores de la Liga cuidando el balón, es mucho para nosotros, y el acierto. Hay jugadores frustrados. Esto es el 'play-off', se juega al 200% y hay algunos a los que no les está resultando fácil jugar. Hay que paliar eso. Y con eso veremos. Y aún así, el Real Madrid tiene la calidad para poder ganarnos».

Se reafirmó en que, dentro de los catorce que tiene, intentará encontrar a los que mejor estén y más gasolina tengan cara al tercer partido. También Osetkowski, que fue descartado por tercera vez en este 'play-off': «Evidentemente sí, por eso he dicho 14».