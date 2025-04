Final Four de Atenas: horarios de las semifinales y la final

Final Four Basketball Champions League

Juan Calderón Jueves, 24 de abril 2025, 18:46

La Final Four de la Basketball Champions League va tomando forma, aunque lo cierto es que la organización del torneo no está dando demasiados detalles. A pesar de que no se han hecho públicos de forma oficial los horarios de la semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, los clubes ya los manejan.

En este sentido, las semifinal entre La Laguna Tenerife y el Galatasaray se disputará el viernes 9 a las 17.00 horas, una hora más en Grecia. Por su parte, el partido entre el AEK y el Unicaja se jugará a las 20.00 horas.

El sábado es el día de descanso y está reservado a la gala de reconocimiento a los mejores de la temporada, que se celebrará en el Sunel Arena en un horario todavía por confirmar, previsiblemente a mediodía. Ya el domingo, el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará a las 16.00, mientras la gran final se disputará a las 19.00 horas.

Hay que recordar que el Unicaja, independientemente de lo que suceda en la semifinal o en una hipotética final, volará a Málaga el lunes a las 11.30 horas y su llegada está prevista para las 16.30.